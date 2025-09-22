Életmentés
OH: folytatódik a pedagógusok felkészítése az allergiás gyermekek ellátására
Idén mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására.2025.09.22 20:52MTI
Ismét megszervezi az Elsősegélynyújtási ismeretek - A légutat veszélyeztető állapotok és az anaphylaxia című képzésének gyakorlati alkalmait az Oktatási Hivatal (OH) és az Országos Mentőszolgálat hétfő és november 6. között, így idén mintegy 1200 pedagógus készülhet fel az allergiás gyermekek szakszerű ellátására - közölte a hivatal.
A kétszer négy órás, elméleti és gyakorlati modulból álló képzésre immár harmadik alkalommal jelentkezhettek a pedagógusok.
Az elméleti modult a mentőszolgálat online képzési felületén lehet elvégezni, amelyen az online tananyag is elérhető.
Kifejtették, hogy a 42 gyakorlati alkalmon, amelyeket az OH pedagógiai oktatási központjai révén az ország 19 vármegyéjében és Budapesten tartanak, a résztvevők tapasztalt mentősök irányításával sajátíthatják el az elsősegélynyújtás alapvető teendőit.
A szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felkészítsék az allergiás gyermekek gyors és hatékony ellátására a pedagógusokat, akik gyakorlatot szerezhetnek többek között az autoinjektor használatában is.
Az OH és a mentőszolgálat 2023-ban és 2024-ben is megszervezte a továbbképzést, így az elmúlt két évben mintegy kétezer pedagógus szerzett átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket az allergiás gyermekek szakszerű iskolai támogatásához.
