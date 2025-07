Állatvédelem

Még mindig etetni-itatni kell a fészekből kizuhant kisgólyát

Június 30-án érkezett a Madármentő Állomás Mályi - Bird Rescue csapatához egy kis gólya. Bodrogkeresztúron esett ki a fészekből, összetörte magát, medence közeli sérüléseket szenvedett. Mindkét lába erőtlenül lógott, nem tudott felállni, sem enni, sem inni - írta a szervezet a Facebookon.



"Hat gyötrelmes nap után sikerült végre felállítani, de járni, lépni most sem tud. Ahogy sikerült megállnia egyből jobb lett kicsit a kedve, most már "beszél" is, mondja a magáét" - számolt be fejlődéséről a csapat.



Mint írták, enni, inni most sem tud, mert összeesik, ha előrehajol. "Etetjük, itatjuk, ápoljuk ezt a pici madárkát és bizakodóak vagyunk, hogy fog változni az állapota. Amióta a vissi kis gólya nálunk volt, soha nem adjuk fel a reményt, hogy a pokol kapujából is van visszaút. Visske ezt bebizonyította.



