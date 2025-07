Ellátás

A jegybank új ajánlással segíti a fogyatékossággal élőket

Új ajánlást adott ki a jegybank a pénzügyi szervezeteknek a fogyatékossággal élő ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról, miután egyeztetett az érdekvédelmi szervezetekkel: a piaci szereplőknek a fizikai és online környezetben is biztosítani kell az akadálymentes szolgáltatást, elérhetőséget és tájékozódást - közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) az MTI-vel pénteken.



A jegybank ezen ügyfélkör számára a lehető legönállóbb ügyintézés lehetőségét és önrendelkezésük biztosítását várja el.



Közölték: a szabályozás valamennyi pénzügyi szektorra vonatkozik, beleértve az itthon működő külföldi és uniós fióktelepeket, valamint az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban székhellyel rendelkező pénzügyi szervezetek hazánkban történő határon átnyúló szolgáltatás-nyújtását is.



Az MNB ajánlásában - az eddig megfogalmazott elvárásokon felül - rögzíti, hogy a pénzügyi szervezetek a fizikai és az online térben is teremtsék meg annak feltételeit, hogy az ügyfelek (akadályozottságuktól függetlenül) a lehető legönállóbban közelíthessék meg ügyfélszolgálati pontjaikat, használhassák szolgáltatásaikat, és biztosított legyen önrendelkezésük.



Közölték: az intézményekkel szemben elvárás, hogy a fogyatékossággal élő ügyfeleket érintő szabályzatok, fejlesztések, képzések kialakítását megelőzően kérjék ki az őket képviselő érdekvédelmi szervezetek ezzel kapcsolatos véleményét.



Az ügyfélszolgálati pontok akadálymentes megközelítését a mozgáskorlátozott ügyfeleknek kialakított közeli parkolókkal is segíteni kell.



A jegybank emellett elvárja, hogy az intézmények az ügyfélpontokon belüli akadálymentes közlekedést is számos eszközzel (kerekesszékből elérhető sorszámhúzóval, eligazító piktogramokkal) támogassák. Szükséges a felszerelt akadálymentességi berendezések működésének rendszeres ellenőrzése, a meghibásodások haladéktalan javítása. Az online térben mindenkor meg kell felelni a digitális akadálymentesítési előírásoknak.



A fogyatékossággal élő ügyfelek szerződéskötése, tájékoztatása kapcsán önállóságukat, önrendelkezésüket - akadályoztatásuk típusától függően - egyebek közt a vonatkozó dokumentumok felolvasásával, digitális eszközökkel (távoli jeltolmáccsal) is mindenkor a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kell biztosítani.



Az Akadálymentességi törvény hatályba lépése nyomán a jegybank idén június 28-tól várja el ajánlásának alkalmazását a pénzügyi szervezetektől. A jegybank különös figyelmet fordít az ajánlás betartatására.