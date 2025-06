Katasztrófa

Sulyok Tamás: az egész magyar nemzet szolidáris a Parajdon élőkkel

A köztársasági elnököt a helyszínen Nyágrus László, Parajd polgármestere fogadta, aki elmondta: a parajdi sóbánya és a só Parajd számára a létezést, a megélhetést jelenti. 2025.06.08 10:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt Parajdon, az itt élők mindenben számíthatnak ránk – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap Parajdon, a bánya bejáratánál tartott sajtótájékoztatón.



Az államfő kiemelte: amikor egy közösség egyik napról a másikra elveszíti a jövőbe vetett reményét, akkor ott nagyon nagy a baj. Ami pedig itt történt, az az embereket közvetlenül érinti. Az emberek attól félnek, hogy nem lesz ivóvizük, elveszítik a lakásukat, a munkahelyüket, és elveszítik az összes reményt, amit az itteni életbe vetettek - tette hozzá.



Sulyok Tamás megköszönte az Ökumenikus Segélyszervezetnek, hogy a kezdetektől fogva Parajdon van. Elmondta, hogy ő maga is azonnali gyorssegélyt utalt ki az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a legrászorultabbaknak.



A köztársasági elnök rámutatott: ennek a közösségnek most nagy a fájdalma, de ez a fájdalom az egész magyar nemzet, az egész magyar közösség szívéig hatol. Ebből a fájdalomból pedig erő fog származni, amely segít az újjáépítésben, és segíteni fog minden parajdit abban, hogy megtalálja a jövőt, hogy újraépüljön a remény. "Ebben szeretnék én is részt venni, ezért jöttem ide" - hangsúlyozta.



Kérdésre válaszolva elmondta: nehéz szívvel érkezett Parajdra, mert a fájdalom, ami itt az emberekben van, egész Közép-Európában érződik. A kialakult összefogás példaértékű - hangsúlyozta, hozzátéve: azért jött el személyesen, hogy kifejezze szolidaritását, és megismerkedjen az emberek gondjaival.



Révfalvi Dorottya, az Ökumenikus Segélyszervezet Segélyközpontjának vezetője elmondta: a segélyszervezet múlt hét óta van a térségben, és a befolyt adományokból, támogatásokból elsősorban Parajdon és Háromszék településeken biztosítanak fertőtlenítőszereket, tisztítószereket, tisztálkodáshoz szükséges szereket. Szombaton megérkezett a következő segélyszállítmány is, ami tartós élelmiszereket tartalmaz.



A következő szakasz célja, hogy pontos, kidolgozott módszertanuk legyen a segítségnyújtásra. Mintegy 180 családnak már biztos, hogy segítséget tudnak adni a befolyt támogatásokból. Elmondta: folytatódik a térségben élők ivóvízellátásának a támogatása is, körülbelül 4000 embernek biztosítanak palackos ivóvizet.



A terv szerint vásárlási utalvány formájában először a családoknak segítenek, hogy építőanyagot tudjanak vásárolni, hiszen lakhatóvá kell tenni az ingatlanokat. Másodrészben segítenek a lakófeltételek kialakításában, harmadikként az alapvető bútorok beszerzésében. A gyűjtés eredménye eddig 251 millió forint - tette hozzá.