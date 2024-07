Termékvisszahívás

Nébih: tejes turmixot hívott vissza a forgalomból az Auchan

A nem megfelelő magyar nyelvű címkén, nem jelölt allergén (tej) jelenléte miatt az Auchan Magyarország Kft. visszahívja a forgalomból az An Kedvenc Bar. Tejes turmixot - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.



A hivatal kéri a tejre érzékeny vásárlókat, hogy a 750 milliliteres kiszerelésű terméket ne fogyasszák el.



Bármelyik Auchan áruházba visszavihető a visszahívott turmix, amelynek az árát blokk nélkül is visszatérítik.



Kiemelték, az Európai Unióban jogszabály írja elő, hogy az élelmiszerek címkéjén fel kell tüntetni a leggyakrabban allergiát vagy intoleranciát okozó összetevőket, így egyebek mellett a glutént tartalmazó gabonaféléket, rákféléket, tejet és a tojást is. Túlérzékenységi reakciót legtöbbször fehérjék, és csak az arra érzékeny egyénekben idéznek elő. Az immunválasz lehet azonnali vagy késleltetett reakció, az élelmiszer allergiák nagy része azonnali. Az allergia leggyakrabban bőrtünetek (kiütés, pirosodás, ekcéma), légzőszervi tünetek (orrfolyás, asztma) és emésztőrendszeri tünetek (hasmenés, puffadás) formájában jelentkezik.