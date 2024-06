Voks 2024

Voks 24 - Karácsony Gergely: a jogorvoslat mindenkinek jár

A jogorvoslat mindenkinek jár, legalább tovább tisztul a kép - közölte a tisztségért újrainduló Karácsony Gergely főpolgármester szerda este a közösségi oldalán, miután a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a másodikként végzett Vitézy Dávid fellebbezésére elrendelte az érvénytelen főpolgármesteri szavazólapok újraszámlálását.



A főváros vezetője, a Párbeszéd-Zöldek-DK-MSZP főpolgármester-jelöltje azt írta: Vitézy Dávid az egész kampányát arra építette, hogy ő nem a Fidesz jelöltje, most mégis azoknak a szavazatában bízik, akik a szavazólapon áthúzott Szentkirályi Alexandrára és rá is szavaztak.



Ezek természetesen érvényes Vitézy-szavazatok, ahogy arra a Fővárosi Választási Iroda külön felhívta a szavazatszámlálók figyelmét - tette hozzá.



"Talán nem kellett volna félrevezetni a szavazókat a szentkirályis színjátékkal, nem visszaléptetni a Fidesz hivatalos jelöltjét az utolsó pillanatban, és akkor nem lett volna ekkora kavarodás" - közölte Karácsony Gergely, aki szerint "ez volt a választók igazi félrevezetése".



A főpolgármester azt írta, Vitézy Dávid "most olyan fideszes választási delegáltak nyilatkozata alapján akarja újraszámoltatni az érvénytelen szavazatokat, akik vasárnap még az aláírásukkal tanúsították, hogy azok valóban érvénytelenek".



A vasárnapi választáson a jelöltek közül Grundtner András (Mi Hazánk Mozgalom) 38 942 szavazatot kapott, Vitézy Dávid 371 142-t, Karácsony Gergely 371 466-ot. Ez alapján a Fővárosi Választási Bizottság - nem jogerősen - megállapította, hogy Karácsony Gergelyt választották főpolgármesterré.



A határozat ellen - jogszabálysértésre való hivatkozással - három napon belül lehetett fellebbezni.