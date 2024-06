Kooperáció

Megerősítette együttműködését a Honvédelmi Minisztérium és a Pécsi Tudományegyetem

Kibővítette és új alapokra helyezte korábbi együttműködési megállapodását a Honvédelmi Minisztérium (HM) és a Pécsi Tudományegyetem (PTE). Az erről szóló megállapodást a sajtó képviselői előtt írták alá kedden a baranyai vármegyeszékhelyen.



Kutnyánszky Zsolt, a HM védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkára az eseményen közölte: 2018-ban kötötte meg a tárca és a pécsi egyetem a legutóbbi megállapodást, ezt töltik meg újabb tartalommal, mert az eltelt években a biztonsági környezet megváltozott, így különösen fontossá vált Magyarország védelmi képességeinek megerősítése.



Egy modern eszközökkel ellátott, ütőképes honvédségre van szükség, továbbá önálló, erős védelmi iparra és hazaszerető, a hazáért tenni akaró, elkötelezett hivatásos és önkéntes katonákra - hangoztatta az államtitkár, kitérve arra, hogy ennek érdekében is készült el a HM honvédelmi nevelési és oktatási keretstratégiája.



Kutnyánszky Zsolt beszámolt arról: a stratégia meghatározza az oktatás fejlesztési irányait, és - a védelmi ipari stratégiával együtt - a védelmi ipari képzésfejlesztés alappilléreként szolgál, ezzel párhuzamosan pedig erősítik, illetve új alapokra helyezik a felsőoktatási intézményekkel való együttműködést is.



Kiemelte: a PTE-vel kötött új együttműködési megállapodás - amelynek értelmében számos területen tud közösen dolgozni az intézmény és a tárca - fontos állomása ennek a folyamatnak. Sport- és rekreációs szakemberek képzésére, a hivatásos katonák toborzásának elősegítésére, innovációs tevékenységek összehangolására, erősítésére terjed majd ki a most megújított együttműködés - fejtette ki.



Miseta Attila, a PTE rektora felidézte: a pécsi universitas és a honvédelmi tárca között fennálló együttműködés megújítása, kibővítése mindkét fél számára újabb lehetőségeket tartogathat, "kapukat nyithat meg".



A HM és a PTE között létrejött együttműködés keretében korábban a PTE Műszaki és Informatikai Karának hallgatói fejlesztettek ki katonai forgózsámolyt a honvédség megbízásából. Ez a különleges szerkezet katonai terepjáróra szerelhető és kollektív fegyverek működtetésére, valamint köríves mozgatására egyaránt alkalmas.



Az újabb megállapodás magában foglalja a toborzás, az oktatatás, valamint a tudományos, a védelmi innovációs és kutatási, fejlesztési területeken való együttműködést. Kiemelt területe a katonai egészségügy és hadtudomány, továbbá hangsúlyosan a sport- és rekreációs szakemberek képzése. Utóbbi annak érdekében, hogy testileg-lelkileg egészséges, fizikailag fitt ifjúság nevelődjön - olvasható a PTE a rendezvény kapcsán kiadott sajtóanyagában.