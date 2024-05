Érettségi 2024

Kompetencia helyett a lexikális tudás a fontos - így változott meg a magyarérettségi

Idén először irodalmi műveltségi teszt volt a magyar nyelv- és irodalomérettségi feladatai között. Az első részben a Magyar Kultúra egyik szerzőjének könyvekről szóló szövegét kapták a diákok. Szerepelt a feladatlapban az Antigoné és Ady Endre is. A második részben kétféle szövegalkotás, egy műértelmezés és egy általános témakifejtő esszé közül lehetett választani.



"Ez a teszt, amit sokan kvíznek hívnak, feltehetően nem segíti elő az olvasóvá nevelést, a nemzeti kultúrához való szorosabb kapcsolódást. Ezeket a tényeket, amelyeknek egy részére mindenkinek szüksége van, nem kell így visszakérdezni" – mondta Schiller Mariann az InfoRádióban.



A Magyartanárok Egyesületének választmányi tagja úgy fogalmazott: ahhoz, hogy valaki egy művet értelmezni tudjon, nagy háttértudásra van szüksége, de azzal, hogy ezt egy taxatív tesztben kérdezik vissza, sem az egyesület, sem a Nemzeti Pedagógus Kar nem ért egyet. Kiemelte, hogy ez a fajta elvárás visszahatott az elmúlt időszakra is, hiszen a tesztekre készülve az értelmezés helyett a tények, szerzők és korstílusok bemagolására koncentráltak a diákok. Hozzátette, volt olyan feladat, amelyben egy sorba be kellett írni a szerzőt, műcímet és műfajt, és egyikben sem lehetett hibázni, mert akkor nulla pontot ér a válasz.



A második része az érettséginek most is egy két és fél órás műelemzés, illetve egy témakifejtő esszé volt. Az utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott Schiller Mariann, hogy a Babits Mihály ars poeticájára vonatkozó kérdés nem volt egészen egyértelműen megfogalmazva. Kiemelte, hogy a vizsga nehézségi fokát nem lehet összehasonlítani a korábbi években írtakkal, mivel teszt még sosem volt a magyar érettségik történetében.



"A törvény szerint két évvel korábban kell tudni, hogy mi lesz az érettségiben. Ez megtörtént, de a Nemzeti alaptanterv nem négyéves, csak három. Tehát amikor a most érettségiző diákok elkezdtek középiskolába járni, ez még nem volt. Ezért is volt, főként a tanárok részéről, a riadalom és a bizonytalanság" - fejtette ki a pedagógus.



Idén magyar nyelv és irodalomból középszinten 73 472, emelt szinten 2066 vizsgázó tett érettségit.