EU

Zsigmond Barna Pál: Magyarország felkészülten áll a soros uniós elnökség előtt

Július elsejével Magyarország veszi át a stafétabotot az Európai Unió Tanácsában, az EU-elnökség a jelenlegi politikai és gazdasági környezetben, és az úgynevezett intézményi átmenet idején különösen izgalmas kihívás, Magyarország felkészülten áll a feladat előtt - írta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.



Zsigmond Barna Pál úgy fogalmazott, "a magyarellenes, háborúpárti baloldali EP-képviselők negatív elfogultságát jól mutatja, hogy jóval az elnökség kezdete előtt már keresztbe akartak tenni hazánknak".



Ez azonban nem sikerült, és még Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is elismerte, hogy nyugodt és bizakodó a magyar elnökséggel kapcsolatban - hangsúlyozta az államtitkár, megjegyezve, hogy ez nem csoda, hiszen Angela Merkel német kancellár távozása óta egyetlen olyan kormányfő van jelenleg Európában, aki vezetett már soros féléves elnökséget: Orbán Viktor magyar miniszterelnök.



A 2011-es magyar elnökség sikeres volt, ennek a tapasztalataira támaszkodva készül a kormány a következőre - mutatott rá.



Kiemelte, hogy az elnökség alatt mindent meg fognak tenni Európa békéjének és biztonságának helyreállítása érdekében, hiszen a magyar kormány álláspontja világos és egységes; az Európai Uniónak mindenekelőtt Európa békéjét és biztonságát kell szavatolnia. Ez volt az alapító atyák eredeti szándéka és ezt várják ma is az európai polgárok. Ehhez viszont szükség van a békepárti, szuverenista erők megerősödésére is.



"Július 9-én váltsuk le a brüsszeli háborúpárti elitet, háború helyett szavazzunk a békére!" - írta Zsigmond Barna Pál.