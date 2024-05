Programajánló

Esti sétákat kínál a fővárosi állatkert

Az esti séták a kert rendes nyitvatartási ideje után indulnak, rendszerint 18.30-kor. A résztvevőket kisebb létszámú csoportokban kalauzolják el a kulisszák mögötti világba az állatkertet jól ismerő, évtizedes tapasztalatokkal rendelkező szakemberek - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.



Az állatkerten belül egy tucat különféle helyszínre, állatházba szerveznek kulisszák mögötti látogatást, egy-egy esti séta alkalmával fő programként három helyszínt tekintenek meg. A kínálatot alkalomról alkalomra váltogatják, így az eseményre többször visszatérő vendégek számára is mindig új látnivalókat és élményeket tudnak biztosítani.



Az esti sétákon felkeresett helyszínek között van például az állatorvosi rendelő, a takarmánykonyha, a háttérkertészet, a cápasuli gondozói kezelőtere, a Mérgesház, az orrszarvúak és az elefántok lakhelye, a Vadállatmentő Központ és az Ausztrálház. A zsiráfpadláson fejmagasságból lehet ismerkedni a zsiráfokkal, a Pálmaházban pedig többek között a lajhárokkal és a tatukkal is testközelből találkozhatnak a séták résztvevői.



Az egyes állomáshelyeken, állatházaknál az ott dolgozó állatgondozók a gondjaikra bízott állatokkal és a velük való munka titkaival ismertetik meg a közönséget.



Jegyek az intézmény internetes jegyvásárlási felületén válthatók, május 13-ig az állatkert kedvezményes elővásárlási akciót is hirdet a programra.