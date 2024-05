Energiaválság

EM: a fűtési szezon után a júliusra elvárt szint felett a gáztárolói töltöttség

Április közepén ért véget a hivatalos fűtési szezon, de a hónap első felének nyárias napjaiban már megindult a betárolás. 2024.05.03 06:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fűtési szezon után a júliusra elvárt szint felett a gáztárolói töltöttség - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) az MTI-vel szerdán.



A közlemény szerint az uniós ütemterv május elsejére 37 százalékos arányt ír elő a magyarországi tárolók töltöttségére. A legfrissebb adat 68 százalékos, ezzel nemcsak a mostanra elvárt szintet múlja jócskán felül, hanem a július elejére megköveteltet is meghaladja. Április közepén ért véget a hivatalos fűtési szezon, de a hónap első felének nyárias napjaiban már megindult a betárolás. A jelenleg 4,5 milliárd köbméternyi készlet másfélszeresét teszi ki a tavalyi egész éves lakossági fogyasztásnak. A megfelelő téli felkészülésnek köszönhetően tíz hónapja nem csökkent a kétharmados szint alá a hazai földgáztárolók töltöttsége.



Az Európai Parlament és Tanács rendelete a nemzetközi energiaválság miatt írta elő, hogy a 2022-2023-as téli időszak kezdetére kapacitásuk legalább 80 százalékáig fel kell tölteni a földfelszín alatti gáztárolókat. 2023-tól a kötelező feltöltési arány egységesen 90 százalékra emelkedett november elsejei határidővel. Magyarország tavaly már a nyár végére megugrotta ezt a szintet. Az ősz első felében is folyamatos betárolással a töltöttség 98 százalék felett tetőzött 2023-ban. A 2024-re előírt első célérték február elsejével 51 százalék volt, akkor ezt mintegy másfélszeresen múlta felül a tényleges adat - írták.



A hivatalos fűtési szezon utáni első mérföldkőhöz május elsejével érkeztünk el. Az elvárt 37 százalékkal szemben 68 százalékon alakul a hazai tárolók töltöttsége. A magyar mutató kedvezőbb a 61 százalékos uniós átlagnál. Magyarország még a fogyasztásarányos adatban is felülteljesíti a 37 százalékot. A 45 százalékos hazai arány az európai országoké közül a harmadik legmagasabb, 27 százalékponttal körözi le a középértéket - áll a közleményben.



A hazai fogyasztók biztonságos ellátása az elmúlt télen egyetlen pillanatra sem forgott veszélyben. A magyar családok a rezsicsökkentés előnyeit is élvezhetik, Európában a legolcsóbban jutnak földgázhoz és áramhoz. A társadalmi egyeztetés alatt álló otthonfelújítási program 108 milliárd forint keretösszeggel segíti a lakossági energetikai korszerűsítéseket. A nyertesek egy családi házra akár 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes hitelt kaphatnak. A fejlesztéseknek köszönhetően a kedvezményezettek könnyebben tarthatják fogyasztásukat a rezsivédett sávhatár alatt - közölte az EM.