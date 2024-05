Ellátás

OMSZ: jól működik az ügyeleti rendszer Pest vármegyében is

2024.05.02 05:17 MTI

Az OMSZ közleményben azt írta, a vármegye 21 ügyeleti ellátóhelyén február elseje óta már mintegy 25 ezer beteget láttak el a szakemberek, ebből 9 ezer gyermek, illetve 18 év alatti fiatal volt.



Kétezer beteg esetében elég volt a telefonos orvosi tanácsadás, 20 ezer beteget valamelyik ügyeleten, 3 ezer beteget pedig a saját otthonában vizsgáltak meg és láttak el az orvosok, mentőtisztek és kiterjesztett hatáskörű ápolók - tették hozzá.



Tájékoztatásuk szerint a jellemzően enyhébb egészségügyi problémákra az esetek közel 90 százalékában az ügyeleti ellátás megfelelő megoldást jelentett, vagyis a beteget nem kellett további ellátásra szakintézménybe irányítani. Az átlagos forgalom a hétvégéken is óránként és ellátóhelyenként kevesebb mint két beteg volt, és a 25 ezer esetből mindössze 120 beteg állapota minősült súlyosnak.



A 1830-as központi ügyeleti telefonszám hívásfogadó rendszerében az átlagos várakozási idő Pest vármegyében kevesebb mint egy perc, a segítő telefonbeszélgetések átlagos időtartama 3 perc 20 másodperc volt.



Kiemelték, a működési és betegforgalmi adatokat a jövőben is folyamatosan elemzik annak érdekében, hogy a 1830-as hívásfogadó kapacitása és az ügyeleti ellátó helyek erőforrásai mindenkor megfeleljenek a betegek szükségleteinek.



A közlemény szerint nyáron az agglomerációban, nyaralóövezetekben tartózkodók számának növekedése várhatóan a háziorvosi ügyeletek betegforgalmában is érvényesül, ezért Tahitótfalun szezonális ügyeleti pontot, Szigetszentmiklóson időszakos gyermekügyeletet létesítenek.