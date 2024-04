Állati

Ismét trópusi lepkék várják a látogatókat szegedi egyetemi füvészkertben

Újra megnyitja kapuit szerdán a Szegedi Tudományegyetem arborétumának lepkekertje, ahol az állatvilág repülő virágai, trópusi pillangók figyelhetőek meg karnyújtásnyi távolságból - tájékoztatta Németh Anikó igazgató az MTI-t.



A szakember elmondta, az első bábok az elmúlt hét közepén érkeztek meg háromnapos utat követően Costa Ricából. A hétvégén már elő is bújtak az első kifejlett pillangók, és a napos, meleg időnek köszönhetően szép számmal repkednek az egyik fóliasátor alatt, ahova a füvészkert munkatársai az esőerdőket idéző környezetet varázsoltak. A trópusi lepkék számára a magas - 70 százalékos - a páratartalom és 30-35 fok közötti a hőmérséklet az ideális - tette hozzá.



A látogatóknak rendszeresen alkalma adódik majd arra, hogy közelről megfigyeljék a bábokból való kibújás folyamatát. A trópusi lepkékből ugyanis egész tavasszal és nyáron folyamatos az utánpótlás, havonta több száz bábot küldenek Szegedre Közép-Amerikából. A tervek szerint legalább szeptember végéig gyönyörködhetnek a vendégek a pillangókban - közölte az igazgató.



A vendégeknek nem mindennapi élményt jelent a Dél-Amerika trópusain honos pillangók megfigyelése, fotózása. A sétautat bejárva csúcsidőben csaknem húsz lepkefaj, 250-300 színpompás, trópusi képviselőjével találkozhatnak az érdeklődők. Nagy részük különösen napsütéses időben aktív, ilyenkor a növények között cikáznak, borongósabb időben pedig összecsukott szárnyakkal megpihennek a növények levelein, ágain.



Megfigyelhetők majd a többi közt azúrlepkék (Morpho peleides), melyek kibontott szárnyának színe - a rovar nevéhez híven - tündöklő kék színű. Az összecsukott szárnyak fonákja barna mintázatú, így beleolvad a talaj hátterébe. Látható pompás királylepke (Danaus plexippus) is, amely az élénk narancs alapon feketével erezett szárnyai mellett arról ismert, hogy a faj példányai 3500-5000 kilométert tesznek meg ősszel és tavasszal, amikor mexikói telelőhelyük és Nagy-tavak környéke között vándorolnak. Érkezett malachit lepke (Siproeta stelenes) is, amely nevét a réztartalmú ásványról kapták, szárnyainak színe rikító zöld vagy sárgászöld, fonákja olajzöld világos barna mintázattal.



A helyszínen a füvészkert munkatársai rövid szakvezetést biztosítanak, és információs táblák is segítik a különleges rovarok megismerését.