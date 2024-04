Állati

A fészkelő erdei fülesbaglyok állományának felmérésében segíthet a lakosság

A fészkelő baglyok felmérése egyike a legegyszerűbb madármegfigyelési, adatgyűjtési módszereknek, mivel ehhez a madarakat nem is kell látni 2024.04.30

Az erdei fülesbaglyok fészkelő állományának felmérésében kéri a lakosság segítségét a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).



A szervezet legutóbb, januárban a telelő erdei fülesbaglyok felmérésekor kérte a lakosság segítségét. Az egyesület az évek alatt szerzett pozitív tapasztalatok alapján folytatja a fajra vonatkozó országos adatgyűjtést.



Most a lakott területeken is gyakori erdei fülesbaglyok fészkelő állományának felmérésében tudnak segíteni az emberek - közölte az egyesület hétfőn az MTI-vel.



Első pillantásra lehetetlen feladatnak tűnhet az éjszakai életmódot folytató, az emberek számára láthatatlanul mozgó madarak rejtett költőhelyének megkeresése, azonban a fészkelő baglyok felmérése egyike a legegyszerűbb madármegfigyelési, adatgyűjtési módszereknek, mivel ehhez a madarakat nem is kell látni - írták.



A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól alkalmanként hallgatózni kell néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán, parkban sétálva, eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszthető hangját kell keresni. Ezt hetente egy-két alkalommal kell megismételni, egészen júniusig - áll a közleményben.



Ha valaki hall vagy lát fiókákat, esetleg az őket etető szülőket, a felhívás honlapjáról letöltheti az elektronikus űrlapot, amely akár okostelefonon is kitölthető.