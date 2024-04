Belpolitika

Voks 24 - DK: aki az ellenzék egységét megbontja, az Orbán rendszerét támogatja

Aki az ellenzék egységét megbontja, például a sikeres közös ellenzéki polgármesterek ellen indít jelölteket, az "Orbán rendszerét támogatja" - mondta a Demokratikus Koalíció (DK) európai parlamenti képviselője egy pénteki, budapesti sajtótájékoztatón.



Dobrev Klára arról beszélt, hogy a június 9-i önkormányzati választáson meg kell tartaniuk a fővárost, illetve azokat a településeket és kerületeket, amelyeket 2019-ben "vissza tudtunk szerezni a Fidesztől".



Hozzátette, eközben az is a feladatuk, hogy még több kerületnek és településnek "adjuk vissza azt a szabadságot, amelyet itt Budapesten a II. kerület vagy éppen a főváros is élvez".



Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: "Orbán rendszerében győzni csak úgy lehet, hogyha közösen, együtt lépünk fel".



A Széll Kálmán téren tartott eseményen Őrsi Gergely, a II. kerület szocialista polgármestere arra kérte hallgatóságát, hogy június 9-én az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is vegyenek részt. Hangsúlyozta, hisz benne, hogy egy döntés akkor a legjobb, ha azt minél többen hozzák meg.



A sajtótájékoztató végén Dobrev Klára a DK egyik pultjánál leadta támogató aláírását.