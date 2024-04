Baleset

Rátámadt az egyik oroszlán a magyar Mauglira: 'Fel kellett volna ismernem, hogy aznap nem volt túl jó kedve'

Flaskay Dániel igazán ért a nagymacskák nyelvén, egy nap azonban az egyik általa nevelt fehér oroszlán támadt rá. 2024.04.26 08:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar Maugliként ismert Flaskay Dániel már gyerekkorában is rajongott az állatokért, tudta, hogy felnőttként velük akar foglalkozni. Jelenleg egy zanzibári vadállatmentő központ állatgondozási igazgatója. Dani rendkívül népszerű a TikTokon is, több százezren követik. A videókon is jól látszik, hogy igazán ért a nagymacskák nyelvén, egy nap azonban az egyik általa nevelt fehér oroszlán támadt rá. A Fókusznak elmesélte: összesen 6 sérülése lett. Hogyan fordulhatott ez elő, és megváltozott-e azóta a hozzáállása az állataihoz? Kiderül a videóból.