Megtámadták a Párbeszéd-Zöldek aktivistáit aláírásgyűjtés közben Budapesten

Feljelentést tett a Párbeszéd-Zöldek három budapesti aláírásgyűjtő sátruknál történt csütörtöki támadás miatt - közölte a Párbeszéd-Zöldek ügyvezető társelnöke a Fabebook-on közzétett videójában.



Szabó Tímea elmondta: csütörtökön, majdnem egy időben három aláírásgyűjtő sátrukat támadták meg Budapesten, a Deák téren, a Blaha Lujza téren és Békásmegyeren.



Hasonló eset történt mind a három helyszínen, fekete dzsekis férfiak mentek oda és pénzt nyújtottak át alkoholistának kinéző embereknek, akik ezek után elkezdtek ordibálni, Karácsony Gergelyt, Dobrev Klárát és az ellenzéket szidták. A verbális erőszakon túl fizikailag is bántalmazták a sátraknál dolgozó aktivistákat, a Deák téri sátrat be kellett zárni, mert ott az összes aktivistát megverték - közölte a politikus.



"Üzenjük a Fidesznek, hogy pontosan ebből az erőszakból van elegünk" - fogalmazott a Párbeszéd-Zöldek ügyvezető társelnöke.



Szabó Tímea elmondta: Békásmegyeren ő maga készített fotót azokról a férfiakról, akik fekete dzsekiben ültek a környező padoknál. Értesítette a rendőrséget és a közterület-felügyeletet, akik ki is mentek a helyszínre és igazoltatták a rendbontókat.



"Ne legyenek kétségei a Fidesznek, minket nem lehet megfélemlíteni!" - fogalmazott Szabó Tímea.