Balesetveszély

Sziklaomlás miatt lezárták a Rám-szakadékot

Az elmúlt napokban történt sziklaomlás miatt a Pilisi Parkerdő Zrt. ideiglenesen lezárta a Rám-szakadékot - tájékoztatta a társaság szerdán az MTI-t.



Közleményükben kiemelték: az esetben nem sérült meg senki; a közkedvelt szurdokban a cég a lezárás után geológiai és statikai vizsgálatot végeztet el.



A folyamatosan növekvő látogatószám miatti terhelés, a klímaváltozás miatti aszályos időszakok és a rendkívül nagy mennyiségű csapadékkal járó esőzések váltakozása a kőfalak állékonyságára is negatívan hat - ismertették, hozzátéve: a Rám-szakadék turisztikai jövőjét, újbóli látogathatóságát a Parkerdő szakértői vizsgálatra alapozott intézkedési tervben fogja meghatározni, addig minden erdőlátogató türelmét kérik.



A Rám-szakadék a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt Budapest-környéki erdők egyik legnépszerűbb turisztikai attrakciója, méltán tartozik a térség legismertebb kirándulóhelyei közé - írták.



A szakadék maga egy vulkáni eredetű, nagyjából észak-déli irányban futó szurdokvölgy. Összeszűkülő sziklafalai olykor merőlegesek, de vannak befelé dőlő falak is. Mélysége több helyen meghaladja a 35 métert, míg szélessége helyenként a 3 métert sem éri el. A szurdokban 112 méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a túrázóknak. Természeti adottságai miatt egyike a legnehezebben járható magyarországi jelzett turistautaknak, ahol akár kőgurulás, sziklaomlás is előfordulhat, ezért a Pilisi Parkerdő eddig is minden lehetséges csatornán és módon jelezte: a Rám-szakadékot mindenki saját felelősségére látogathatja - emlékeztettek.



A túrázóknak fontos információ, hogy a Rám-szakadék elkerülő útvonalaként a Lukács-árokban futó sárga sáv jelzés használható.