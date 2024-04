Voks 24

Több mint 170 ezer külföldi is szavazhat az önkormányzati választáson

Mintegy 137 ezer nem magyar, de magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, továbbá 35 ezer menekültként elismert, illetve huzamos tartózkodási jogosultságú is szavazhat a június 9-ei önkormányzati választáson, és ehhez regisztrálniuk sem kell. 2024.04.24 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mintegy 137 ezer nem magyar, de magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, továbbá 35 ezer menekültként elismert, illetve huzamos tartózkodási jogosultságú is szavazhat a június 9-ei önkormányzati választáson, és ehhez regisztrálniuk sem kell.



Az európai parlamenti (EP) választáson a Magyarországon élő uniós állampolgárok dönthetnek úgy, hogy anyaországuk helyett a magyarországi EP-listákra kívánnak szavazni. Ehhez azonban névjegyzékbe kell vetetniük magukat, ezt eddig 3600-an tették meg.



A helyi önkormányzati választásokon azonban a magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárokat automatikusan megilleti az aktív és passzív választójog is: részt vehetnek a voksoláson és jelöltként is indulhatnak, az EP-választástól eltérően tehát nem kell névjegyzékbe vetetniük magukat ahhoz, hogy gyakorolhassák választójogukat.



A magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárok azonban csak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán vehetnek részt június 9-én, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán nem.



Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán nemcsak a nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar és uniós állampolgárok szavazhatnak, de a menekültként elismerteket, illetve a huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező minden nagykorút is megilleti a választási részvétel joga, ők azonban jelöltként nem indulhatnak.



Így a 7,69 millió magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgár mellett szavazhat az önkormányzati választáson több mint 35 ezer menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultságú külföldi, továbbá az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgára, ők 137 ezren vannak.