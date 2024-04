Kormány

Kocsis Máté: a Fidesz-KDNP benyújtotta az újabb gyermekvédelmi törvénycsomagot

A Fidesz-KDNP benyújtotta az újabb gyermekvédelmi törvénycsomagot - jelentette be a Fidesz frakcióvezetője kedden a Facebook-oldalán.



Kocsis Máté azt írta, a törvénycsomag értelmében tovább szigorodnak a pedofilokat sújtó büntetések: nem évülnek el a pedofil jellegű szexuális bűncselekmények, nincs feltételes szabadlábra helyezés, nincs reintegrációs őrizet és az elkövetők soha nem kaphatnak erkölcsi bizonyítványt.



Bekerülnek a nyilvános pedofil-adatbázisba azok a magyarok is, akik külföldön követnek el ilyen bűncselekményt - írta.



A jogszabály szerint akár két év börtönt is kaphatnak azok a gyermekekkel foglalkozó szakemberek, akik elmulasztják jelezni, ha a gyermek veszélyeztetett helyzetben van. Továbbá szigorú alkalmassági vizsgálatoknak vetik alá a gyermekvédelmi intézményekben dolgozókat annak érdekében, hogy a rájuk bízott gyermekek biztonságban nevelkedjenek.



A frakcióvezető megjegyezte: a gyermekvédelemben rengeteg tisztességes, becsületes ember dolgozik, azokat kell kiszűrniük, akik beteg hajlamaik kiélése érdekében férkőztek közéjük.



Kocsis Máté bejegyzése szerint a javaslat értelmében egyszerűbben lehet majd jelenteni és eltávolíttatni azokat a tartalmakat, amelyek sértik a gyermekek személyiségi jogait.



A csomaghoz szorosan kapcsolódó másik módosítás megvédi a gyermekeket az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól, ez eszközt ad a szülők kezébe azzal, hogy egyfajta "szűrt internetet" kérhetnek a gyermekeiknek, amelyen a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által feketelistára tett oldalak nem lesznek elérhetők - tette hozzá.



A gyermekeket minden eszközzel meg kell védeni - hangsúlyozta bejegyzésében Kocsis Máté.