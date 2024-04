Egészségügy

Elérhető a vöröskereszt megújult applikációja

Az alkalmazással bárki tájékozódhat a hozzá legközelebb lévő véradási helyszínről vagy a kedvenc véradási helyszínén történő legközelebbi esemény időpontjáról. 2024.04.22 11:41 MTI

Megújult és minden platformon elérhető a Magyar Vöröskereszt Véradás elnevezésű telefonos applikációja - tudatta a szervezet hétfőn az MTI-vel.



Közleményük szerint az alkalmazással bárki tájékozódhat a hozzá legközelebb lévő véradási helyszínről vagy a kedvenc véradási helyszínén történő legközelebbi esemény időpontjáról. A Magyar Vöröskereszt 85 éve felel a hazai önkéntes véradók toborzásáért, és ennek keretében folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, amelyekkel a meglévő és leendő véradókat hatékonyan szólíthatja meg - írták.



Váradi Mariann, a szervezet véradásszervezésért felelős országos szakmai vezetője közölte, a megújult applikáció alkalmas az időpont keresésen túl a tájékoztatásra, és számos kényelmi funkcióra is hangsúlyt helyeztek a fejlesztés során. Az alkalmazás segítségével a felhasználók nyomon követhetik, mikor telik le a két véradás közötti szükséges 56 nap, és egy gyors teszt kitöltésével az alkalmasságukat is ellenőrizhetik.



Ezen kívül - folytatta - kedvenc települést, véradási helyszínt jelölhetnek meg a felhasználók, valamint a számukra releváns eseményekről kaphatnak értesítést. Az applikáció használata egyúttal azonnali visszajelzést is ad az előkészítő folyamatban résztvevő munkatársaknak, így a toborzás is hatékonyabbá válhat - ismertették.



Az egészségügy számára megfelelő mennyiségű és minőségű vérkészlet biztosításához naponta 1600-1800 véradóra van szükség, ezért a Magyar Vöröskereszt arra kér minden egészséges felnőtt embert: váljanak önkéntes véradóvá.



Az applikáció iOS és Android rendszereken egyaránt ingyenesen elérhető.