Politika

Kocsis Máté: Pikó András valótlanságokat állít

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője keddi sajtótájékoztatóján arra szólította Pikó András józsefvárosi polgármestert, hogy ne állítson valótlanságokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fejlesztésével kapcsolatban és hagyjon fel a lakók alaptalan riogatásával, Hankó Balázs, a kulturális tárca államtitkára pedig azt ígérte: kormány nem engedi, hogy bárki igaztalanul utcára kerüljön.



A Fidesz frakcióvezetője, volt józsefvárosi polgármester azt mondta: Pikó András a 2019-es "hazugságokon alapuló kampányt" ismételné meg Józsefvárosban, és miután egyre kétségbeesettebb, ezért nem fél felhasználni olyan eszközöket sem, amelyek 200 családot taszítanak bizonytalanságba.



Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkára úgy értékelt: az ügyben szándékos hisztériakeltés zajlik. "Senki, de senki nem kerül utcára, a kormány nem engedi, hogy bárki igaztalanul utcára kerüljön" - szögezte le.



Az államtitkár a józsefvárosi lakóingatlanok állami kisajátításával kapcsolatban hangsúlyozta: hármas biztosítékot garantál a vonatkozó jogszabály a családok védelmére, hiszen az önkormányzatnak cserelakást kell biztosítania, és ha erre nem képes, akkor a magyar államnak kell cserelakást felajánlania a főváros területén, figyelembe véve a komfortfokozatot, az alapterületet, a műszaki állapotot és mindazt, ami garantálja, hogy az ott élők előrébb léphessenek. Hozzátette: amennyiben a bérlő nem fogadja el a felajánlott cserelakást, akkor anyagi kártalanítást kap, illetve amíg a cserelakás felajánlása az önkormányzat vagy az állam által meg nem történik, addig a bérleti jogviszony megszűnése fel sem vetődhet. Azt is hangsúlyozta: a jogszabályok szerint az önkormányzat teljes, azonnali és feltétlen kártérítést kap.



Kocsis Máté azzal vádolta Pikó Andrást, hogy hamis politikát folytat, alaptalanul riogatja a lakókat és ahelyett, hogy az ügy megoldására törekedne, tüntetést szervez. Hangsúlyozta: nem igaz a józsefvárosi polgármester azon állítása, hogy az önkormányzatot "derült égből villámcsapásként" érte, hogy az NKE fejlesztése további kerületi ingatlanok bevonásával történik. Felhívta a figyelmet arra: 12 éve fogalmazódott meg a Ludovika campus fejlesztési terve, Sára Botond volt polgármester 2019-ben, amikor átadta hivatalát, akkor tájékoztatta Pikó Andrást erről a folyamatban lévő ügyről, és az új képviselőtestület is több előterjesztésben foglalkozott a szándékkal.

A Fidesz frakcióvezetője szerint hamis állítás, hogy az Országgyűlés elő beterjesztett törvényjavaslat nem ad garanciát azoknak bérlőknek, akik a cserelakásokat nem fogadják el, valamint az sem igaz, hogy nem lehet megoldani ilyen mennyiségű lakásnak a pótlását Budapesten.



Arra is kitért: a Pikó András vezette önkormányzat tervei szerint 9 milliárd forintot költenének ugyanezen a területen két ház felújítására, úgy, hogy értékesítenék ezeket az ingatlanokat és más üres telkeket is, felélve a kerület vagyonát. Hozzátette: a programról egy testületi ülésen az is kiderült, nem célja, hogy a kiköltöztetett lakók visszaköltözzenek a felújított lakásokba.



Ezzel szemben - folytatta - az állam nem elveszi az ingatlanokat, hanem kártérítést fizet és megvásárolja azt, amit amúgy is értékesíteni kívánt az önkormányzat a saját programja szerint.



Kocsis Máté szerint Pikó András azért "rémült meg" ettől a helyzettől, mert ígéretével ellentétben nem tudta rendezni a kerület ingatlangazdálkodását, így most azoknak, akiknek rendezetlen a jogviszonya, díjhátralékosok, vagy jogcím nélküli lakáshasználók, nem biztosíthat cserelakást. Nem az állam felelőssége, hogy ilyen emberek élnek azokban a lakásokban, hanem a józsefvárosi önkormányzaté és személyesen Pikó Andrásé - jelentette ki.



A Fidesz frakcióvezetője közölte: a törvényjavaslathoz - Hankó Balázs államtitkárral egyeztetve - módosító javaslatokat nyújt be, azt kezdeményezve, hogy a kisajátítással érintett lakott ingatlanok tekintetében a szabályozás csak két hónap elteltével lépjen hatályba, így minden határidő ennyivel csúszik majd. Azt is kezdeményezi, hogy önkormányzatnak ne idén október 31-ig, hanem 2025. január 31-ig legyen lehetősége cserelakást felajánlani.



Ez utóbbi módosítást azzal indokolta: Pikó András szerinte el fogja veszíteni a június 9-i önkormányzati választásokat, azonban októberig a hivatalában marad, és "nyilvánvaló, hogy minden adminisztratív eszközzel meg fogja akadályozni" a lakók biztonságos elhelyezését.