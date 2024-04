Voks 24

Menczer Tamás: Magyar Péter úgy hazudik, mint Gyurcsány és azon az úton megy, mint Márki-Zay

2024.04.11 18:40 MTI

Magyar Péter úgy hazudik, mint Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke, egykori miniszterelnök és azon az úton megy, mint Márky-Zay Péter korábbi ellenzéki miniszterelnök-jelölt - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára feltöltött videóban csütörtökön.



Menczer Tamás felidézte, Magyar Péter egy hónappal ezelőtt arra a kérdésre, tervez-e fellépni a politikai porondra, azt nyilatkozta, hogy "szerinte ez még viccnek is rossz". Menczer Tamás szerint mivel azóta a jogász ezt mégis megtette és még azt is bejelentette, hogy egy párt segítségével indulni kíván a június 9-i európai parlamenti választáson, egyértelműen kiderült, hogy hazudott.



A kormánypártok kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, miközben a Diákhitel Központ korábbi vezetője azt állította: "a látszatát is el kell kerülni annak, hogy valaki külföldről vagy külföldi segítséggel akarja megdönteni a kormányt", barátnője bevallotta, hogy "a külföldiek - értsd amerikaiak - ott vannak mögötte", vagyis "Magyar Péter ebben is hazudott".



"Úgy hazudik, mint Gyurcsány és azon az úton megy, ugyanazt csinálja, mint amit Márky-Zay is csinált" - hangoztatta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.



Menczer Tamás szerint ez azért is nagyon veszélyes, mert "Márki-Zay Péter magyar katonákat küldene a háborúba". A kormánypárti politikus ezzel kapcsolatban videójában felidézte az ellenzék egykori miniszterelnök-jelöltjének korábbi nyilatkozatát.



Menczer Tamás azt mondta, "a NATO most éppen a háború irányába megy, de nekünk nem kell mennünk, ugyanis a NATO egy védelmi és nem egy támadó katonai szövetség".



Védjük meg Magyarország békéjét és biztonságát és küldjünk június 9-én Brüsszelbe olyanokat, akiknek valóban Magyarország és Magyarország békéje a legfontosabb - hangoztatta, hozzáfűzve, hogy a Fidesz és a KDNP a béke pártján áll.