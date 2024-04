Országgyűlés

Orbán Viktor: napokon belül többségi állami tulajdonba kerül vissza a ferihegyi repülőtér

A kormány reményei szerint a ferihegyi repülőtér napokon belül visszakerül többségi állami tulajdonba - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a parlamentben.



Ahogy ez megtörténik, a kormány dönteni fog az oda vezető infrastruktúra kérdéséről is - válaszolta a kormányfő egy, a repülőtérre vezető vasútvonallal kapcsolatos azonnali kérdésre.



A miniszterelnököt az LMP-s Kanász-Nagy Máté kérdezte budapesti fejlesztésekkel kapcsolatban, azzal vádolva a kormányt, hogy a "büntetések és sanyargatások politikáját" folytatja a fővárossal szemben.



"Lássuk, milyen az, amikor a kormány sanyargatja Budapestet: először is átvállaltunk 2010-11-ben 280 milliárd forintnyi adósságot, amit az előző városvezetés Tarlós István előtt hozott össze" - reagált Orbán Viktor.



Hozzátette: az elmúlt években 4000 milliárd forintot fordítottak fejlesztésre Budapesten.



Hangsúlyozta: szereti a várost és a budapestieket, de az ország nem csak Budapestből áll.



Azt kérdezte az LMP-s képviselőktől: amikor 4000 milliárd forintos fővárosi fejlesztési múlttal, 280 milliárd forint adósság átvállalása, és a jelenleg futó több száz milliárd forintnyi állami pénzből zajló budapesti beruházás után ilyen kérdéseket tesznek fel, akkor mit gondolnak az ország többi részéről.



"Azért, mert önök budapestiek, önöknek jár? Köszönjék inkább meg, hogy a kormány komolyan veszi, hogy ez a nemzet fővárosa, és aránytalanul sokat juttat ennek a fővárosnak" - fogalmazott a miniszterelnök.