Botrány

A DK a szigetszentmiklósi polgármester azonnali lemondását követeli

Nagy János "Fidesz-kollaboráns polgármester" újra és újra szégyent hoz Szigetszentmiklósra, a Magyar Péter-féle szombati tüntetésen pedig hazudott is, ezért a Demokratikus Koalíció (DK) az azonnali lemondását követeli - közölte az ellenzéki párt szigetszentmiklósi önkormányzati képviselője vasárnap online sajtótájékoztatón.



Jószai Attila emlékeztetett: Nagy János, az előző választáson a DK-Momentum-Jobbik-MSZP-LMP-Mindenki Magyarországa összefogás színeiben induló szigetszentmiklósi polgármester szombaton beszédet mondott a Magyar Péter-féle tüntetésen. Azt mondta, hogy korábbi alpolgármestere, Jószai Attila gyakran látogatja meg Kövér László házelnököt helyi házában. A DK még szombaton közleményt adott ki, amely szerint Jószai nem is beszélt soha Kövér Lászlóval.



A politikus a sajtótájékoztatón is hangsúlyozta, soha nem járt az Országgyűlés elnökének házában, nem is beszélt vele soha, ezt hajlandó hazugvizsgálóra kötve is elmondani. Hozzátette, az állítás miatt be is perelték a "Fidesz-kitartott Nagy Jánost".



Kifejtette, Nagy János a Fidesz kezére játszotta át a várost, ezután a fideszes képviselők hatmillió forintos jutalmat szavaztak meg neki. "Fideszes módra" a polgármester barátait gazdagítja meghívásos közbeszerzési eljárásokkal, és saját haverjainak adta oda az útkarbantartásra és őrzés-védelemre szánt közpénzt. Az ilyen ember nem ellenzéki - mondta.



Egy negyvenezres várost nem vezethet olyan ember, aki tisztességtelen politizálásával megcsúfolta a polgármesteri tisztséget - jelentette ki. A városvezető hibájának nevezte, hogy "sunyi módon" lemondott az M0-s autóút felhajtójának megépítéséről az egyik hipermarket épülő raktára mellett, ami véleménye szerint el fogja lehetetleníteni a Pest vármegyei város közlekedését.



Józsai Attila hangsúlyozta, nem vállalnak közösséget olyannal, "akit bűnözői körök irányítanak a háttérből", aki Tasnádi Péterrel és társaival szervez rendezvényeket Szigetszentmiklóson.