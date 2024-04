Adatvédelem

Az adatvédelmi hatósághoz fordul a Jobbik a kínai rendőrök ügyében

Az Európai Unió nem szól bele abba, hogy egy tagállam bűnüldözési feladatok esetén figyelembe veszi-e a GDPR szabályokat. 2024.04.07 08:57 MTI

Az adatvédelmi hatósághoz fordul a Jobbik a Magyarországon tevékenykedő kínai rendőrök ügyében - mondta Gyöngyösi Márton, a Jobbik-Konzervatívok elnöke, EP-képviselője szombaton, a Facebookon is követhető sajtótájékoztatóján.



Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott, kérdésekkel fordulnak Péterfalvi Attilához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vezetőjéhez azzal kapcsolatban, hogy Magyarország együttműködési megállapodást írt alá Kínával a rendészeti együttműködésről és közös járőrszolgálatról.



Gyöngyösi Márton szavai szerint "nagyon súlyos aggályokat vet fel," hogy kínai rendőröket hív a magyar állam azért, hogy itt rendvédelmi feladatokat lássanak el.



"Kína nem ismeri az adatvédelmi jogokat, az emberi jogokat se nagyon" - jelentette ki, hozzátéve: Kína "semmilyen tekintetben nem felel meg" az állampolgári adatok kezeléséről szóló GDPR szabályoknak, azokat nem tartja be.



Elmondta, az Európai Unió nem szól bele abba, hogy egy tagállam bűnüldözési feladatok esetén figyelembe veszi-e a GDPR szabályokat. "Ennek alapján kérdéses, hogy ha kínai rendőrök bűnüldözési tevékenységet látnak el Magyarországon, akkor mennyire fogják tiszteletben tartani azokat a szabályokat, amiket a magyar rendőrség magára nézve kötelező érvényűnek tart" - magyarázta.



Gyöngyösi Márton közölte: választ várnak Péterfalvi Attilától többek között arra, hogyan garantálja a hatóság azt, hogy az állampolgárok adataihoz ne férjen hozzá a kínai állam, "amely egyébként rendszeresen visszaél az ilyen adatokkal".



"Kínában az adatvédelem nem létező fogalom, az ottani állampolgárok adataiban az állam rendszeresen halászik, azokkal visszaél és a hatalomgyakorlás eszközéül felhasználja" - mondta, megjegyezve: nem szeretnék, ha ezek a módszerek bármilyen módon meghonosodnának Magyarországon.



A jobbikos politikus szerint tisztázni szükséges, hogy milyen szabályok vonatkoznak a kínai rendőrökre, valamint, hogy Magyarország Kínával aláírt megállapodása "mennyiben sérti a magyar állampolgárok adatvédelmét és Magyarország szuverenitását".



Gyöngyösi Márton azt kérte: az adatvédelmi hatóság hajtsa végre a szükséges vizsgálatot ebben a kérdésben.



A politikus "felháborító párhuzamnak" nevezte, hogy a Belügyminisztérium tájékoztatása szerint Magyarországnak ugyanilyen megállapodása van például Ausztriával és Horvátországgal is. Szerinte nem lehet összehasonlítani ezeket a kínai megállapodással, mert Ausztria és Horvátország tagja a schengeni övezetnek, az EU-nak, ugyanazok az adatvédelmi szabályok vonatkoznak rájuk, mint hazánkra és mindkét ország az európai értékeket tartja szem előtt. "Ez Kínára nem érvényes" - szögezte le Gyöngyösi Márton.