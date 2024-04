Demonstráció

Rengetegen voltak a Magyar Péter féle tüntetésen - nézze meg a képeket

Mindenkinek meg kell mozdulnia a változásért - jelentette ki Magyar Péter az általa meghirdetett szombati budapesti demonstráción, amikor arról beszélt, hogy "az atombomba mi vagyunk, a magyar nép" és a megoldást ne csak tőle várják.



"Nem lesz elég a fotelben ücsörögni, kommentelni, ma miénk itt a tér, a pesti utca, de vissza kell venni a falvainkat és városainkat" - mondta az ügyvéd a Nemzeti menet és demonstráció egy új Magyarországért című rendezvényen, a Kossuth teret megtöltő szimpatizánsai előtt.



"Mi, magyarok, összefogunk. A Talpra, magyarok! Közösségében nem számít, hogy valaki konzervatív polgári demokrata, nemzeti liberális, vagy éppen szociáldemokrata, nem számít, hogy nő vagy férfi, idős vagy fiatal, egyedülálló vagy családos, hívő vagy ateista. Nálunk egy számít: ha valaki tenni akar a hazája, a gyermekeink és az unokáink biztonságos és élhető jövőjéért" - fogalmazott Magyar Péter. Hozzátette: lépésről lépésre, tégláról téglára vesszük vissza a hazánkat, és építünk egy új országot, egy szuverén, modern és európai Magyarországot.



Közölte azt is, hogy elindulnak a június 9-i európai parlamenti (EP-) választáson. Azt ígérte, "amikor eljön az ideje", bejelenti azt a pártot is, amelynek segítségével elindulnak a voksoláson. Olyan eredményt szeretne elérni, ami "az első szög lesz a NER koporsójában" - emelte ki. Hozzátette: várják a jelentkezéseket az EP-listájukra, a pályázási és a szavazási feltételek hétfőtől elérhetőek a honlapjukon. Hangsúlyozta: június 9. sorsdöntő nap lesz, amelyen alternatívát kínál a magyaroknak. Közölte, hogy két hónap alatt bejárják az országot.

Kattintson a fotóra és nézze meg a többi képet! >>>

Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról szólva Magyar Péter erős, szuverén Magyarországot, erős nemzetállamokon nyugvó erős Európai Uniót lát fontosnak. Mielőbb lezárná a jogállamisági vitákat és hazahozná az uniós pénzeket, azonnal csatlakoztatná Magyarországot az Európai Ügyészséghez, konstruktív de kritikus párbeszédre törekedne az uniós intézményekkel, elutasítja a föderális európai szuperállam ötletét, továbbá érdemben támogatná a magyar gazdaságot - sorolta.



Az ügyvéd beszédében Gyurcsány Ferencet, a Demokratikus Koalíció elnökét a NER pillérének és biztosítékának nevezte. Hozzátette, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc párosa húsz éve változatlan. Később azt szorgalmazta, hogy "indítsunk új időszámítást Magyarországon".



Szólt arról, hogy ha egy gyereket ártalom ér, nem számíthat valódi és gyors segítségre. Követelte, hogy amennyi pénzt propagandára fordít a kormány, ugyanannyit adjanak a bicskei áldozatoknak is.



Magyar Péter bejelentette, hogy a Legyél a változás! Egyesületbe várja közössége szimpatizánsait, támogatóit. Azt mondta: az egyesület jogi kereteket ad majd együttműködésüknek, az erőfeszítéseiket összefogó Talpra, magyarok! Közösségének és lehetővé teszi, hogy bárki akár önkéntes munkával, akár tanáccsal vagy akár anyagiakkal támogathassa közös ügyüket.



Beszéde végén azt üzente: "anyák napján találkozunk".



A beszéd Kossuth téri helyszínére a Deák Ferenc térről indult menet szombat délután, amelyet "Talpra magyarok! Ne féljetek!" feliratú molinó mögött Magyar Péter vezetett.



Az MTI helyszíni tudósítói szerint a tömegben magyar és uniós lobogók mellett roma zászlókat is lengettek, és egy nagy méretű svájci zászló is megjelent több magyar helységnévtábla mellett. A vonulók mások mellett "változást akarunk", "kiállunk a hazánkért" rigmusokat skandáltak, valamint az "Orbán-rendszer eladó vagy élhető országra cserélhető", "nem félünk" és "én is szeretnék itthon élni" feliratú táblákkal érkeztek.



A Kossuth téren Magyar Péter beszéde előtt Bálint András színművész szavalt, Nagy Ervin színművész külföldön élő magyarok leveleit olvasta fel, majd Keresztesi Péter, egy Svájcból érkezett civil állt színpadra. Őket Nagy János, az előző választáson a DK-Momentum-Jobbik-MSZP-LMP-Mindenki Magyarországa összefogás színeiben indult szigetszentmiklósi polgármester, Tarr Zoltán református lelkész beszéde, Rost Andrea operaénekes és Nagy Ervin produkciója követte.