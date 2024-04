Esélyegyenlőség

Sztojka Attila szerint az IRU alelnökévé választásával a romaügy magyarországi kezelését ismerték el

Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos a romaügy magyarországi kezelése elismeréseként értékelte, hogy az IRU (International Romani Union, Nemzetközi Roma Szövetség) szkopjei tisztújító kongresszusán alelnökké választották.



A kormánybiztos, a Fidesz parlamenti képviselője az MTI-nek pénteken telefonon nyilatkozva hangsúlyozta, négy évre szóló új tisztsége nagy lehetőség arra is, hogy a Magyarországon bevált jó gyakorlatokat megismertesse más országokkal.



Az IRU, az egyik legszélesebb körben ismert és elismert, 1971-ben alakult nemzetközi roma szervezet, ENSZ-akkreditációja és 58 tagországa van, Európától Dél-Amerikáig és Ázsiáig - közölte Sztojka Attila. Hangsúlyozta: a kiterjedt kapcsolatrendszer miatt is fontos, hogy Magyarország képviselteti magát ebben a szervezetben.



A szövetség 12. kongresszusát Szkopjéban, Macedóniában tartották április 4-5. között. A kormánybiztos beszámolt arról, hogy ismertette a magyarországi, hátrányos helyzetű embereket érintő jó gyakorlatokat, hozzátéve, a szegénység elleni küzdelemről, a romák integrációját segítő lépésekről elismerően szóltak a jelenlévők.



Elmondta azt is, hogy alelnökké választásával két fő terület került hozzá: az egyik a szociális gazdaság és a gazdasági együttműködés erősítése a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának elősegítésére, a másik a romani nyelv ápolása, írott formában megjelenésének előmozdítása a tagországokban.



Általános elnökhelyettesként fontos feladata lesz a szervezethez tartozó kabinetek munkájának szervezése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása, megerősítése is - tette hozzá.



Sztojka Attila céljának nevezte, hogy a magyar roma civil szervezeteknek, nemzetiségi önkormányzatoknak legyenek nemzetközi kapcsolatai, és ezek segítségével széles körben bemutathassák Magyarország értékeit.