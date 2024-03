Botrány

Magyar politikusok is kaphattak fizetést Moszkvából a putyini propaganda terjesztéséért

Alexander De Croo belga miniszterelnök csütörtökön jelentette be, hogy "Oroszország megkereste az uniós törvényhozókat" és fizetett nekik azért, hogy "orosz propagandát terjesszenek" Európában, derült ki egy cseh titkosszolgálati művelet során feltárt vizsgálat részeként.



Az uniós Parlament szolgálatai nem tudták megerősíteni, hogy hány európai parlamenti képviselőt vizsgálhatnak, de pénteken közölték, hogy "intézményi partnereivel összehangoltan" dolgoznak a robbanásveszélyes állításokra adott válaszlépéseken.



Roberta Metsolának, a parlament elnökének címzett levelében a Renew Europe képviselőcsoport vezetője, Valérie Hayer a parlament és annak "demokratikus mandátuma" elleni "egyértelmű támadásnak" minősíti a vádakat.



"Ha az európai parlamenti képviselők vagy a közelgő európai választásokon induló jelöltek pénzt fogadtak el az orosz kormánytól vagy annak megbízottjaitól, illetve korrumpálták őket, akkor le kell leplezni őket" - fogalmazott Hayer.

We have uncovered a pro-Russian network that was developing an operation to spread Russian influence and undermine security across Europe. Therefore we added two individuals and one legal entity to the sanctions list. Domestic authorities subsequently seized their assets.



The... — Petr Fiala (@P_Fiala) March 28, 2024

Alig több mint két hónappal azelőtt, hogy az uniós választók majd az urnákhoz járulnak, hogy megválasszák az Európai Parlament 720 tagját, egyre nagyobb a félelem, hogy a Kreml megbízottjai információs manipulációt alkalmazhattak a demokratikus szavazás befolyásolására.



A Zöldek parlamenti frakciója is megszólalt, és "gyors és alapos" vizsgálatot kért a "Putyin által fizetett" választási jelöltek ügyében.



"Azokat a politikusokat, akik pénzt kaptak Oroszországtól, szigorúan meg kell büntetni, mind politikailag, mind jogilag" - mondta Terry Reintke, a Zöldek egyik vezető jelöltje.



De Croo csütörtökön a belga parlamentben a külföldi beavatkozásról szóló vitában felszólalva megerősítette, hogy a belga titkosszolgálatok tudomására hozták a cseh titkosszolgálatoknak a képviselőket érintő állításokat.



A cseh média a titkosszolgálatok tisztviselőire hivatkozva azt írta, hogy a vádak német, francia, lengyel, belga, holland és magyar politikusokat érintenek.



A cseh hatóságok által lebuktatott akció középpontjában a Voice of Europe hírszolgáltató cég állt, amelyet Csehország két magánszemély mellett szankciókkal sújtott.



Az egyik szankcionált személy Viktor Medvedcsuk Kreml-barát ukrán politikus, aki a cseh külügyminisztérium szerint a Voice of Europe-ot használta az Ukrajna "területi integritásának, szuverenitásának és függetlenségének" aláásására irányuló propaganda terjesztésére.



Petr Fiala cseh miniszterelnök szerint a leleplezett akció célja egész Európa destabilizálása volt, és elárulta, hogy más európai országok is vizsgálatot indítottak a cseh erőfeszítések nyomán.



A lengyel belbiztonsági ügynökség csütörtökön közölte, hogy a fővárosban, Varsóban és Tychy városában is házkutatásokat tartottak egy más európai országokkal "összehangolt" közös nyomozás keretében.

Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke csütörtök este New Yorkból nyilatkozva megerősítette, hogy a lengyel nyomozásból hamarosan újabb vádak merülhetnek fel, és azzal vádolta Putyint, hogy "kétes csatornákat" használ a befolyás elősegítésére, és "hazai pártokat" használ szócsőként.



"Európa Hangja" a vádak középpontjában



A vizsgálatok középpontjában a Voice of Europe, egy holland tőzsdén jegyzett vállalat áll, amelynek hivatalos székhelye egy kis faluban van Észak-Brabant tartományban.



A vállalat közösségi médiacsatornáin azt állítja, hogy "cenzúrázatlan híreket szolgáltat Európából és a világból". Nemrég, 11 nappal ezelőtt az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén vitát rendezett, amelyen a spanyol Vox és a holland szélsőjobboldali Fórum a Demokráciáért képviselői is részt vettek.



A cég honlapja szerda este óta nem elérhető - derül ki a honlap archívumából. Míg X-, Facebook- és YouTube-fiókja március 27. óta nem aktív, addig Telegram-fiókja továbbra is aktív.



Tartalma azonban egyértelműen azt mutatja, hogy teljes hozzáférése volt a parlamenthez és annak tagjaihoz. A közösségi médiában közzétett videóiban számos képviselő szerepel, túlnyomórészt a szélsőjobboldali Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoportból, illetve független képviselők.



Hayer, a Renew Europe képviselője a Metsolához intézett levelében felszólított arra, hogy függesszék fel a Voice of Europe hozzáférését az Európai Parlament épületeiben, és hogy a blokk kövesse a Cseh Köztársaságot a céggel szembeni uniós szintű szankciók bevezetésében.



A többi parlamenti frakció és a parlament elnöke egyelőre nem kommentálta a vádakat.