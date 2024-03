Kormány

Gerincműtéten esett át Gulyás Gergely, újra kellett tanulnia járni

"Február végén a gerincklinikán egy gerincműtéten estem át, amely az előző tíz nap rendkívüli fájdalmától eltekintve előzmény nélküli volt és azonnali beavatkozást igényelt. A műtét sikeres volt, de utána újra kellett tanulnom járni" - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mandinernek arról, pontosan miért volt kórházban az elmúlt majdnem másfél hónapban. Gulyás elmondta, hogy a Gerincklinikán feküdt, ugyanolyan szobában, mint a többi beteg.



Gulyástól megkérdezték azt is, hogy van. Erre azt válaszolta, hogy egyelőre bottal tud járni.



"Ha a két hónappal ezelőtti állapotomhoz viszonyítok, akkor rosszul, ha a műtét utáni helyzethez és időbeli várakozásokhoz, akkor remekül. Minden fájdalmam megszűnt, bottal magabiztosan, anélkül még bizonytalanul, de tudok járni. Minden jel és orvosi előrejelzés szerint semmilyen maradandó hatása nem lesz a beavatkozásnak."



Elmondta, hogy az első hét után már jöttek hozzá a kollégái a kórházba, ezért a legfontosabb minisztériumi ügyekben döntésképes volt, de az ideje nagy részét a felépülésre fordította. Ezen a héten viszont a rehabilitáció mellett már a korábbi rend szeritn ment dolgozni, húsvét után pedig a kabinet- és kormányüléseken is részt vesz majd.



"A rosszindulat is része a közéletnek, de legalább betegség esetén érdemes lenne félretenni, főleg ha a vádak ellentmondanak a tényeknek. A legutóbbi kormányinfón e tragikus szappanoperával kapcsolatosan tucatnyi kérdésre válaszoltam - közvetlenül egy infúzió és egy gerincinjekció után, amikor a fájdalom miatt valóban jó okom lett volna kerülni a nyilvánosságot" - mondta arra, hogy Magyar Péter miatt tűnt-e el. Egyébként azt is mondta, hogy nem tűnt el az elmúlt hetekben, és fenyegető SMS-t sem kapott tőle.

Azt viszont megerősítette, hogy Magyar Péter korábban valóban küldött Signal-üzenetet neki és Varga Juditnak, és abban az állt, amit Varga mondott.



"Az ügyészség ezzel kapcsolatban kiadott egy közleményt, ami ennek a lehetőségét is egyértelműen kizárja. Az ártatlanság vélelmének tiszteletben tartása mellett nézzük a tényeket: az ügyészség kevesebb mint négy hónappal a legutóbbi parlamenti választás előtt gyanúsított meg egy fideszes országgyűlési képviselő államtitkárt. Ez önmagában ékes bizonyítéka az ügyészség kormánytól való függetlenségének. Csak egy gondolatkísérlet erejéig mindenki képzelje el: Polt Péter a legfőbb ügyész és egy baloldali kormány államtitkárát gyanúsítják meg bő negyed évvel a választások előtt, akkor az egész baloldal egy emberként vádolta volna ellenzéki elfogultsággal az ügyészséget. Nehéz a Schadl-ügyre úgy tekinteni, mint amely nem az ügyészség függetlenségét bizonyítja" - mondta a kérdésre, hogy szerinte elképzelhető-e, hogy bárki beleavatkozott a Schadl-ügy nyomozásába. Magyar Péter hangfelvételéről pedig azt mondta, "hogy épeszű és bármilyen alacsony szintű, de létező erkölcsi mércével rendelkező ember nem veszi fel a feleségével, három közös gyermekük édesanyjával folytatott beszélgetését és nem tárja azt a nyilvánosság elé."



Szerinte, aki ilyet tesz, az minden tisztességes embernek politikai hovatartozásra való tekintet nélkül nemkívánatos személy kell, hogy legyen.