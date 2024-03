Botrány

Magyar Péter: amit a volt feleségemmel művelnek, az túlmegy minden határon

Ami most velünk történik arra nincsenek szavak. Amit a volt feleségemmel művelnek, az túl megy minden határon. Ami most történik az a magyar politikatörténet leggusztustalanabb leszámolása és karaktergyilkossága, amiben semmi sem szent. A volt igazságügyi miniszter és a három gyermeke sem - írta Magyar Péter szerda délután Facebook-oldalán.



Magyar a posztban hosszan üzent Varga Juditnak. "Tudom Judit, hogy olyan helyzetbe kerültél, a hangfelvétel nyilvánosságra kerülésével, amiből nem látsz kiutat. Pont ezért szerettem volna, ha bemész az ügyészségre tanúskodni. Egy olyan maffia kormány van mögötted, amely minden eszközzel zsarol téged, hogy olyan dolgokat állíts, amik nem igazak, csak hogy engem megpróbáljanak az emberek előtt lejáratni", írta a bejegyzésben Magyar.



"Pontosan tudod, hogy a tét óriási, hogy a Karmelitában rettegnek attól, hogy sok év után most először a magyar embereknek felnyílt a szemük és valódi változást akarnak" - fogalmazott Varga Judit volt férje, aki szerint "amennyiben a vádak igazak lennének, akkor arról a hatalom is tudott volna és léptek volna", illetve akkor Varga nem egyezett volna bele abba, hogy közös gyermekfelügyelet mellett neveljék a gyerekeinket és "nem lett volna olyan magyar bíróság, amely ezt jóváhagyta volna".



"Ki az, aki elhiszi, hogy pont az igazságügyi minisztert ne tudták volna a hatóságok megvédeni tőlem, a miniszter gyermekeinek apjától? Nem fogok veled nyilvános háborút vívni, mert pontosan tudom hogy csak egy eszköz vagy a romlott hatalom kezében, nekem viszont nem csak a volt feleségem, hanem a gyermekeim anyja is vagy és leszel mindig" - írta Magyar, aki hozzátette: sajnálja volt feleségét, hogy ilyen helyzetbe került, de szerinte a tét óriási, mert "egy egész országot kell most megmenteni".