Családpolitika

Hornung Ágnes: a piaci szereplők szerint is érdemi segítséget jelent a csok plusz

Azok a párok, akik 1, 2 vagy 3 gyereket vállalnak, 15, 30 vagy 50 millió forintot tudnak igényelni a futamidő végéig államilag támogatott fix 3 százalékos kamattal. 2024.03.16 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A piaci szereplők szerint is érdemi segítséget jelent a csok plusz a gyerekvállaláshoz és az ingatlanvásárláshoz - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.



Hornung Ágnes kiemelte, szerették volna a piaci viszonyokhoz igazítani az új konstrukciót és segíteni a családokat "álmaik otthonának" megteremtésében.



Azok a párok, akik 1, 2 vagy 3 gyereket vállalnak, 15, 30 vagy 50 millió forintot tudnak igényelni a futamidő végéig államilag támogatott fix 3 százalékos kamattal, amely a piacinál jóval kedvezőbb törlesztőrészletet garantál, mindez pedig a piaci szereplők szerint is érdemi segítséget jelent - jegyezte meg.



Az államtitkár elmondta, hogy már az első napok óta nagyon intenzív az érdeklődés a csok plusz iránt, az első havi nem hivatalos adatok szerint több mint ezer komoly szándékú érdeklődő jelentkezett a bankoknál.



A régi csok "sikertermék" volt, és bíznak benne, hogy a csok plusz is az lesz - tette hozzá.



Hornung Ágnes kérdésre válaszolva szólt arról is, hogy a csok pluszt azok is felvehetik, akik igényelték a régi csokot, de valamilyen formában "kiszálltak" belőle: akár úgy, hogy már megszülettek az akkor vállalt gyerekek, vagy ha még nem születtek meg, akkor arányosan visszafizetik az állami támogatást.



Az államtitkár közölte, változás a régi csokhoz képest, hogy most ugyanakkora összeget lehet igényelni az új és a használt lakás vásárlásánál is, az első lakást vásárlók esetében pedig kevesebb, csak 10 százalék önrészre van szükség.



Ha az első tervezett gyermek megszületik, a családok kérhetik egy évre a törlesztés felfüggesztését, a második gyerek születésétől kezdve pedig minden gyerek esetében 10-10 millió forintot elengednek - fűzte hozzá Hornung Ágnes.



Az viszont nem változott, hogy a csok segítségével vásárolt ingatlanok esetében továbbra sem kell illetéket fizetni - ismertette az államtitkár.



Hornung Ágnes a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, hogy a csok plusz az ország egész területén alkalmazható, a falvakban, az ötezer fő alatti településeken is igényelhető akár a falusi csokkal együtt.



Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha egy családnál nem születik meg a vállalt gyermek, azt válaszolta: ha orvosilag alátámasztott, hogy a várandósság nem lehetséges, akkor a támogatás megmarad.



Ugyanakkor azt látják, hogy a kívánt gyerekek nagy része a régi csoknál is megszületett, mert a párok tudatosan lépnek be ebbe a konstrukcióba - emelte ki.



Az államtitkár kitért arra is, az igényelt átlagos hitelösszeg 25 millió forint körül van, amely - a kutatásokkal összhangban - azt bizonyítja, hogy a többgyermekes családmodell a legnépszerűbb.