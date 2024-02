Kegyelmi ügy

Hivatalosan is benyújtotta lemondását Novák Katalin

Novák Katalin hivatalosan is lemondott - erről tájékoztatta a leköszönő államfő az Országgyűlést.



Novák szombat délután jelentette be távozását, miután megfogalmazása szerint hozott egy olyan kegyelmi döntést, amely sokakban békétlenséget és értetlenséget váltott ki. Jelezte azt is, hogy a kegyelmezési jogkört tartja mind közül talán a legérzékenyebbnek. Állítása szerint tavaly áprilisban abban a hiszemben döntött, hogy az elítélt - a bicskei gyermekotthon kényszerítés miatt elítélt igazgatóhelyettese - nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával, de - mint mondta - hibázott.



Novák Katalin körül azután kezdett el fogyni a levegő, hogy február 2-án kiderült: a tavalyi pápalátogatás alkalmából kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesének, K. Endrének, akinek nemcsak tudomása volt arról, hogy az intézmény igazgatója több gyereket is molesztált, de hamis vallomást is írt az egyik gyerek nevében, melyet a pedofil bűnelkövető jelenlétében akart aláíratni vele. K. Endrét kényszerítés miatt ítélték börtönre, de Nováknak köszönhetően kegyelmet kapott.



A botrány kitörése után mind civilek, mind az ellenzéki pártok Novák lemondását és a kegyelmi döntést igazságügyi miniszterként ellenjegyző és Novák lemondása után a közélettől visszavonuló Varga Judit számonkérését követelték. Az ellenzéki frakciók több törvényjavaslatot is benyújtottak az ügyben. Eközben a köztársasági elnöki hivatal és maga Novák is azt kommunikálta, hogy amíg az ő elnöksége tart, addig pedofiloknak nincs és nem is lesz kegyelem. Azt azonban nem indokolták, hogy egy pedofil elkövető bűntársa miért nyerhette el mégis a szabadságát.



Az ügy kirobbanása után csaknem egy héttel Orbán Viktor miniszterelnök is megszólalt. A kormány nevében egy alkotmánymódosítást nyújtott be a parlamentnek, mely ellehetetlenítené, hogy a jövőben kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén az elkövető elnöki kegyelmet kaphasson. A kormányfő ezzel kimondatlanul is elismerte, hogy Novák súlyos hibát követett el.