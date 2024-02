Diplomácia

Szijjártó Péter: nagy magyar siker született az Európai Unió csúcstalálkozóján

Nagy magyar siker született az Európai Unió előző napi csúcstalálkozóján, a kormánynak minden egyes célkitűzését sikerült érvényesítenie - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Brüsszelben.



A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-indiai-csendes-óceáni miniszteri fórum után rendezett sajtóértekezletén újságírói kérdésekre reagálva aláhúzta, hogy el tudták érni azt, hogy "a Magyarországnak az európai szerződések szerint járó és azokkal ellentétes módon visszatartott források nem kerülhetnek Ukrajnába".



"Azzal, hogy részesei lettünk a közös döntésnek, sikerült kivédenünk azt, hogy a Magyarország számára befagyasztott és át nem adott források egyszercsak Ukrajnában kössenek ki. Másrészt pedig azzal, hogy részesei lettünk a közös döntésnek, sikerült elérnünk azt is, hogy olyan kontrollmechanizmus jön létre, amely biztosítja azt, hogy a pénz elköltése a megállapodás alapján történik, és erről évente az Európai Bizottság jelentést ad a Tanácsnak" - mondta.



"Tehát nagy magyar siker született, mind a két célkitűzésünket meg tudtuk valósítani, mindkét magyar szempontot figyelembe kellett vennie az Európai Tanácsnak egy ilyen fontos döntés során" - szögezte le.



Hangsúlyozta, hogy a megszavazott forrásokat nem fegyverszállításokra fogják fordítani, hanem az ukrán állam működésére, az emberek számára. "Magyarország fenntartja a békepárti álláspontját, továbbra sem szállít fegyvereket, és nem is vesz részt semmilyen fegyverszállítási akcióban" - tudatta.



Szijjártó Péter az Európai Békekeret ukrajnai fegyverszállításra fordítható összegének megemelésével kapcsolatban aláhúzta, hogy ezt Magyarország továbbra sem támogatja, s nem is lesz részese egy ilyen döntésnek, ugyanakkor nem is kíván megakadályozni másokat abban, hogy másként határozzanak.



"Mi nem leszünk része egy ilyen közös döntésnek, és abból semmilyen politikai és semmilyen pénzügyi terhet nem vagyunk hajlandók és nem is fogunk vállalni" - figyelmeztetett.



A miniszter érintette az Európai Békekeretből a magyar fenntartások miatt visszatartott 500 millió euró kérdését is. "Ugye itt mindig arra hivatkoztak, hogy ez az ukránoknak nagyon fontos. Most ott voltam több mint fél napot Ungváron, és egy hang nem hangzott el az ukránok részéről ebben a tekintetben" - közölte.



"Tehát jól látszik, hogy ez kinek fontos, azoknak az európai uniós országoknak, akik úgy döntöttek, hogy fegyvert visznek Ukrajnába, s most meg ki akarják fizettetni az európai polgárokkal a fegyverszállítások értékét" - fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy a magyar kormány azért nem adta beleegyezését a folyósításhoz, mert az OTP tisztességtelen elbánásban részesült Ukrajnában. "Én azt kértem az ukrán kollégáktól, hogy a magyar gazdaság működése szempontjából fontos, Ukrajnában is tevékeny vállalatok számára fair, tisztességes működési körülményeket biztosítsanak" - emlékeztetett.



Kitért a svéd NATO-csatlakozás ratifikációjának ügyére is, és úgy vélekedett, hogy az észak-európai ország kormányfője akkor járna el "tisztességes és korrekt módon", ha eljönne Magyarországra az országgyűlési szavazást megelőzően.



"Több okból is azt gondolom, hogy ez így lenne korrekt. És a több okból az egyik például az, hogy elment Törökországba is" - jelentette ki.