Gazdaság

Ezeknél a bankoknál igényelhetnek hitelt a fiatalok 10%-os önerővel

Az éledező lakáshitel- és ingatlanpiacon idén már megjelenhetnek a vevői oldalon azok, akik megfelelő jövedelem mellett mindössze 10 százalékos saját erővel szeretnének lakást vásárolni. A lehetőség a gyermekvállalást tervező CSOK Pluszt igénylő házaspárok számára is elérhető, és minden első lakást vásárló, legfeljebb 41 éves hiteligénylő számára nyitva lesz. A money.hu utánajárt, hogy hol tartanak a bankok a 10 százalékos saját erővel igényelhető lakáshitelek bevezetésével. Az összeállítás bemutatja azt is, hogy az ingatlan.com adatai szerint a lakáspiaci kínálatban mennyibe kerülnek azok a lakások, amelyek népszerűek lehetnek a 10 százalékos saját erővel rendelkező vásárlók számára.

Azért még ne rohanjunk holnap a bankba

“Új piacról beszélhetünk, mert általánosságban a 20 százalékos önerő a minimális elvárás, ám a jogszabályok ma már lehetővé teszik, hogy a feltételeket teljesítő és megfelelő jövedelemmel rendelkező vevőjelöltek 10 százalék önerő felmutatásával is vehessenek fel lakáshitelt. Ugyanakkor azt is lényeges tisztázni, hogy bár a jogszabályok lehetővé teszik, a bankok nem kötelesek kínálni 10 százalékos saját erővel igényelhető lakáshiteleket. Másképp fogalmazva, szigorúbb kritériumokat is alkalmazhatnak” - mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.



Hozzátette: “A money.hu információi alapján 10 százalékos önerővel igényelhető lakáshitel egyelőre a K&H Banknál érhető el, de más pénzintézeteknél - többek között az MBH, CIB, UniCredit és Erste Banknál - is folyamatban az első lakásvásárló fiatalokat célzó hitelajánlatok kidolgozása. “Előbb-utóbb valószínűleg minden banknál elérhető lesz a 10 százalékos önerővel igényelhető lakáshitel. A hitelintézeteknek azonban a saját működési folyamataikat is finomhangolniuk kell, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak, és ne vállaljanak túl nagy kockázatot a hitelezéssel. Ez viszont időbe telik, ami miatt 2024 első heteiben a fiatalok nem mindenhol tudnak élni ezzel a lehetőséggel” - fogalmazott Korponai Levente.

Feltételek és budapesti árkörkép

A 10 százalékos saját erővel kínált lakáshiteleknél kiemelten fontos kritérium lesz a jövedelem, hiszen a kisebb önerő nagyobb hitelösszeget is jelent majd, amelynek törlesztője bele kell férjen a jövedelembe. “Emellett a fedezeten, azaz a lakóingatlan értékén is sok múlik. Az újszerű és felújított lakások ezért megfelelő fedezetet jelenthetnek. Arra számítunk, hogy elsősorban a 45 millió forintnál olcsóbb jó állapotú és kedvező lokációjú fővárosi tégla- és panellakások lesznek népszerűek az első lakásukat megvásárló fiatalok körében.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.



Az ingatlan.com adatai szerint összesen Budapesten ötezer ilyen lakás szerepelt a kínálatban január közepén. “Az átlagos négyzetméteráruk 884 ezer forint, de a városrészek között nagy a szórás, hiszen 428 és 1,9 millió forint között mozognak az árak. “A legtöbb 45 millió alatti, újszerű, felújított lakás a VIII. kerületben található, ezeknél az átlagos négyzetméterár 904 ezer forint. A városrészeket tekintve a legtöbb, fiatalok körében népszerű lakás a VII. kerületi Külső-Erzsébetvárosban található, ahol több mint 170 jó állapotú és 45 millió forintnál olcsóbb lakásból válogathatnak. A kínálat alapján dobogós még a XIII. kerületi Angyalföld 150 lakással és a XX. kerületi Erzsébetfalva, ahol több mint 140 ilyen lakást értékesítenek, amelyek ráadásul legolcsóbb négyzetméterárral is rendelkeznek. Erzsébetvárosban a négyzetméterárak középértéke a vizsgált ingatlanok körében 727 ezer forint. A legkedvezőbb négyzetméterárakkal rendelkező városrészek közé tartozik a Kispesti Lakótelep 733 ezer forintos és a X. kerületi Óhegy 750 ezer forintos négyzetméterenkénti árral.” - ismertette az adatokat Balogh László.



Közölte azt is, hogy a szóban forgó lakások jelentős része a fiatalok számára első lakásnak jó alternatívát jelentenek. Fekvésük, állapotuk miatt a jövőben jó esély van arra, hogy növekedjen az értékük, és kereslet szinte mindig lesz irántuk, ami egy továbbköltözés esetén szintén fontos szempont.