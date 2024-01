Honvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: újabb Leopard 2A7 harckocsik érkeztek Tatára

Újabb Leopard 2A7 harckocsik érkeztek Tatára szerda hajnalban, hogy a magyar emberek védelmét szolgálják - jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Facebook-oldalán.



A miniszter bejegyzésében úgy fogalmazott: "eredményesen indul az év".



A haderőfejlesztés gőzerővel halad, folyamatosan érkeznek a legmodernebb eszközök - tette hozzá, megjegyezve, szerda hajnalban újabb Leopard 2A7 harckocsik érkeztek Tatára.



A honvedelem.hu beszámolója szerint három Leopard 2A7HU típusú harckocsi érkezett meg a tatai MH Klapka György 1. Páncélosdandárhoz szerdán, és ezzel nyolcra bővült a magyar igények szerint fejlesztett harckocsik száma a dandárnál. Emlékeztettek rá: 2028-ig összesen negyvennégy darab érkezik Magyarországra "a high-tech haditechnikai eszközből az öt Wisent 2HU műszaki vontató és három Leguan 2HU hídvető harcjármű mellett".



Mint írták, a Leopard 2A7HU típusú harckocsi páncélteste 7,7 méter hosszú, előrefordított löveggel a harckocsi hosszúsága 10,97 méter. A szélessége kiegészítő páncélzat nélkül 3,76 méter, magassága pedig 3,03 méter. Tűzerejéről egy L55A1 típusú, L55 űrméret hosszúságú, 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik, amely lehetővé teszi a pontos tüzelést akár 5000 méterről is. A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak - olvasható a honvedelem.hu oldalon.