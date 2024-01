Oktatás

Oktatási Hivatal: új digitális tananyag készült Magyarország nagy tájairól, a videókat a közmédia is bemutatja

Videóklipek formájában dolgozták fel a 7. osztályos földrajztananyagban Magyarország nagy tájait - mondta el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában az Oktatási Hivatal szakmai vezetője.



Farkas Andrea közölte, hogy a kezdeményezés a tankönyvek digitális transzformációját célzó program utolsó mérföldköve. Hozzátette, hogy az Oktatási Hivatal 2016 óta dolgozik azon a projekten, amelynek keretében a tananyagot színes, digitális tartalomkínálattal bővítik.



Mint mondta, olyan megoldásokat kerestek, amelyek innovatív módon, új szemlélettel közelítik meg a kötelező tananyagot. Így született meg az a kezdeményezés, hogy videóklipet készítsenek Magyarország nagy tájairól, ami a 7. osztályos földrajztananyag része - tette hozzá.



Hangsúlyozta: az a cél, hogy közelebb hozzák a gyermekekhez az ismereteket, élményt formáljanak belőlük, és bemutassák, milyen izgalmasak Magyarország tájai.



Elmondta, hogy a drónokkal készített videófelvételek alatt "oktatódal" hallható, amelyben a tananyag kulcsszavai is elhangzanak, és azokat a diákok "memóriafogasként" használhatják. A dal szövegét Orbán Tamás írta.



A videósorozat ingyenesen elérhető a nemzeti köznevelési portálon, a földrajz digitális tanagyag 7-8. osztályos részében - ismertette a szakmai vezető, megjegyezve, hogy azt bárki, bármilyen eszközről használhatja.



Az eddigi visszajelzések is azt mutatják: szükség van arra, hogy az egyes témákat színesen, élményszerűen adják át a diákoknak - mondta.



A műsorban elhangzott, hogy a klipsorozatot a közmédia M2 Gyerekcsatornája is bemutatja; a dal, amelyet Kovács Vera énekes ad elő a közmédia csatornáin, a Duna World-ön, az M2 Petőfi Tv-n, valamint a Petőfi és a Kossuth rádióban is hallható lesz.