Épül a Felelős Állattartás Háza

Jótékonysági koncertet tart februárban a Rex Kutyaotthon Alapítvány

A magyar beatzene hőskora címmel jótékonysági koncertet rendez a Rex Kutyaotthon Alapítvány február 2-án az újpesti UP Rendezvénytéren. A koncert teljes bevételét a most épülő Felelős Állattartás Háza befejező munkálataira fordítják - tájékoztatta az alapítvány csütörtökön az MTI-t.



Azt írták, Pomázi Zoltán, az egykori Tolcsvay Trió és a jelenleg is működő Bojtorján együttes énekese a magyar beatzene 60-as, 70-es és 80-as éveit idézi műsorában. A koncerten ismert Illés-, Fonográf-, Tolcsvay- és Bojtorján-dalok csendülnek fel.



A műsorban Schaffer Edina, a Neoton Família volt háttérénekese, jelenleg az Új Bojtorján együttes tagja hegedűn, mandolinon és gitáron játszik, valamint énekel, továbbá Zboray Miklós, a Napoleon Boulevard tagja egy tizenkét húros gitáron működik közre a produkcióban.



Az előadást néhány kordokumentum is színesíti, korabeli rádiós és televíziós hírek, archív hangfelvételek formájában, történelmi hátteret biztosítva a műsorban elhangzó daloknak - olvasható a közleményben.



Mint írták, az állatvédelem számos problémájára hosszú távon csakis az állatokkal kapcsolatos szemléletváltás kínálhat megoldást. A Rex Állatszigeten hamarosan megépülő Felelős Állattartás Háza ebben a misszióban úttörő szerepet fog betölteni, viszont a beruházás teljes megvalósítása elképzelhetetlen társadalmi összefogás nélkül - emelik ki a közleményben.



Az idén megnyíló élményközpontú oktatási létesítményben évente akár 100 ezer látogató is megfordulhat. Itt kap majd helyet az ország első tematikus fajismertető és állattartással kapcsolatos ismereteket bemutató interaktív kiállítása és az egyes állatfajokat bemutató számos ismeretterjesztő program is.