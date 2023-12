Nemzeti konzultáció

Dömötör Csaba: meghaladta az egymilliót a konzultációban résztvevők száma

Meghaladta az egymilliót a nemzeti konzultációban résztvevők száma - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára pénteken az MTI-vel.



Dömötör Csaba tájékoztatása szerint jóval a határidő vége előtt már egymillió 14 ezren nyilvánítottak véleményt a szuverenitásvédelmi konzultációban. Ebből az is látszik, hogy nagyon sokan szeretnének állást foglalni Ukrajna uniós tagságának és finanszírozásának ügyében - írta az államtitkár, hozzátéve: a kérdés azért is különösen aktuális, mert a jövő év eleji uniós csúcson újra napirendre kerülnek a költségvetési kérdések.



Nagy a nyomás Magyarországon, hogy járuljon hozzá Ukrajna további sok tízmilliárd eurónyi támogatásához - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta, hogy a konzultációban ezeken a kérdéseken kívül mindenki elmondhatja véleményét az új uniós migrációs csomagról és azokról a brüsszeli követelésekről és javaslatokról is, amelyek szűkítenék a magyar gazdaság mozgásterét. A kérdésekre január 10-ig lehet válaszolni.



A korábbi tapasztalatoknak megfelelően a legtöbb kérdőívet postán küldik vissza, a konzultációban résztvevők 86 százaléka ezt a válaszadási módot választotta - ismertette az államtitkár, aki egyben a kormány nevében köszönetet mondott a konzultációban résztvevőknek, és azoknak is, akik ezután mondják majd el véleményüket.



"Ha sokan állunk ki az ország szuverenitása és az álláspontunk mellett, az sokat számít majd a következő hónapok vitáiban" - olvasható a közleményben.