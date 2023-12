Mezőgazdaság-szőlőtermesztés

Agrárminisztérium: újra igényelhető a szőlő szerkezetátalakítási támogatás

A szőlősgazdáknak 2024. január 4-től ismét lehetőségük nyílik a támogatási kérelmek benyújtására a szőlő szerkezetátalakítási támogatás keretében; a támogatás intenzitása a szőlőültetvények jellemzőitől függően 50-75 százalék közötti lesz - ismerteti az Agrárminisztérium (AM) az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



Közleményében a szaktárca kifejti: hatályba lépett a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 152/2023. (XII. 21.) AM rendelet, így ismét lehetősége nyílik a szőlősgazdáknak szőlő szerkezetátalakítási támogatás igénylésére. A támogatási kérelmeket 2024-ben először január 4. és 22. között lehet beadni a Kincstár honlapján.



Hozzáteszik: ezt követően minden évben - 2024. naptári évben ismételten is - november 2. és 30. között lehet majd beadni a támogatási kérelmeket a Kincstár honlapján.



A Kincstár a január 22-ig benyújtott támogatási kérelmeket 2024-ben április 15-ig bírálja el. A támogatási kérelem megvalósított részei után minden évben április 1. és június 1. között lehet benyújtani a kifizetési kérelmet.



A támogatás intenzitása 50 százalék és 75 százalék közötti, a szőlőültetvények jellemzőitől függően.



A korábbi évekhez hasonlóan a Kincstár csak azt támogatási kérelmet hagyhatja jóvá, amelyik szőlőtelepítés (fajtaváltás vagy áttelepítés) esetén a megszerezhető 50-ből legalább 34 pontot elér. A termesztéstechnológiai módszerek javítása esetében legalább 45 pontot kell elérni.



A támogatási kérelmekre hét szempont alapján lehet legfeljebb összesen 50 pontot szerezni. Ezek egyike az integráció és versenyképesség, amely keretében az elmúlt évek borpiaci tapasztalatai nyomán mostantól két újabb jogcímen lehet legfeljebb 14-14 pontot szerezni, szőlőtermelők esetében a termelési érték, borászatok esetében pedig a palackos export aránya és egységára alapján.



A 2024. januári támogatási kérelembenyújtási időszak során még a korábbi, 2018-ban elkészített szerkezetátalakítási terveknek való megfeleléssel lehet magasabb pontszámot és támogatási intenzitást elérni.



Az elmúlt években megváltozott borpiaci helyzet miatt ezek a szerkezetátalakítási tervek 2024 első félévében felülvizsgálatra kerülnek majd az érintett hegyközségi szervezetek bevonásával - közölte az AM.