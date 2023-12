Honvédelem

Vezérkari főnök: a Magyar Honvédség jól felkészített katonákkal lépett be a digitális világba

A Magyar Honvédség jól felkészített katonáival lépett be a digitális világba - jelentette ki a Honvéd Vezérkar főnöke az M1 aktuális csatornán kedden.



Böröndi Gábor vezérezredes az M1 HadERŐ - Hazámat szolgálom című magazinműsorában elhangzott évértékelőjében arról számolt be: amikor elkezdték a Magyar Honvédség modernizációját, azt keresték, melyik típusú harckocsi áll helyt minden körülmények között, így jutottak el a Leopardhoz.



A vezérezredes az orosz-ukrán háborút megemlítve kiemelte, hogy az abban részt vevő harckocsik egyáltalán nem tekinthetők biztonságosnak, azokkal szemben a Leopard harckocsiból a személyzet "mindig élve jön ki".



Ez lényegében nem is harckocsi, hanem egy acéllal körbevett számítógép, ráadásul Európában példátlan tűzereje van - fogalmazott, hozzátéve: az ebben a digitalizált harckocsiban szolgálatot teljesítő katonák minden, a túlélési képesség megszerzéséhez szükséges fontos információt megkapnak.



Kijelenthető, hogy ma a Magyar Honvédség a legmodernebb harckocsival rendelkezik - hangsúlyozta.



A vezérkari főnök hozzátette: azzal, hogy ezt a technikát odaadják a katonáknak, a Magyar Honvédség belépett a digitális világba, jól felkészített "digitális katonákkal".



Böröndi Gábor azt mondta, a magyar katonák ma minden külföldi missziójuk során megtapasztalhatják, hogy vannak olyan jók, mint a külföldiek, ez pedig tartást és önbizalmat nyújt nekik.



A Honvéd Vezérkar főnöke méltatta a hazájuktól távol szolgálatot teljesítőket, akik az ünnepek idején igazán megtapasztalhatják a bajtársiasságot.