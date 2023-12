Ünnep

Több élelmiszer-kereskedelmi üzletlánc délig nyitva lesz december 24-én

Az élelmiszer-üzletláncok egy része délig nyitva tart, ugyanakkor a Penny és a Lidl valamennyi üzlete zárva lesz december 24-én, a Spar is zárva tartja a legtöbb saját üzletét a bevásárlóközpontok kivételével. 2023.12.17 09:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Auchan áruházak december 24-én délig nyitva lesznek. Azt közölték, hogy a tapasztalataik szerint sokaknak szükségük lehet valamire ilyenkor is. Másrészt azoknak is szeretnének kedvezni, akik reggeli sütésű kenyeret, kalácsot szereznének be a többnapos ünnepre.



Hasonlóan jár el a Tesco is: a vásárlói igényeknek megfelelően az évek óta megszokott rövidített nyitva tartással várja a vásárlókat december 24-én déli 12 óráig. A Tesco szerint a vásárlók igénylik az utolsó pillanatos bevásárlás lehetőségét, különös tekintettel azok, akik december 23-án hosszabbított munkaidőben dolgoznak.



Ezzel párhuzamosan családbarát munkahelyként a cég lehetővé teszi munkatársainak, hogy jelezzék, mely napokon vagy napszakban nem tudnak műszakot vállalni, és a dolgozói igényeket szem előtt tartva készítik a beosztásokat december 24-én is - írták.



"Mindezen túlmenően bérleti szerződéseink is köteleznek bennünket a nyitva tartásra; a saját tulajdonú ingatlanjainkban pedig, amelyekben a nagyobb hipermarketek mellett üzletsort is üzemeltetünk, felelősséggel tartozunk a több száz, jellemzően kis- és középvállalkozó bérlőnk iránt, akik alappal számítanak arra, hogy a Tesco áruház nyitva tart és működik" - fogalmaztak.



Az élelmiszer-üzletláncok közül az Aldi Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan az idén december 24-én is, országosan egységesen 12 óráig nyitva tartja valamennyi áruházát. Az üzletlánc magyarországi foglalkoztatottjainak 75 százaléka a korábbi évekhez hasonlóan idén december 24-én is pihenőnapját tölti, a 171 üzlet működését a munkatársak negyede biztosítja, akik a jogszabályoknak megfelelő túlórapótlékban részesülnek.







A Spar Magyarország azt közölte, hogy a karácsonyi ünnepekre való nyugodt, békés odafigyelés érdekében december 24-én zárva tartja saját üzemeltetésű üzleteinek jelentős részét, kivéve az Interspar-okat és egyes bevásárlóközpontokban lévő Spar és City Spar szupermarketeket. Akik ezen a napon dolgozni fognak, 100 százalék túlórapótlékban részesülnek - közölte a vállalat.



A Penny Market Kft. vezetése a munkavállalói és a vásárlói érdekeit megvizsgálva döntött úgy, hogy december 24. és 26. között 230 magyarországi üzletét egységesen zárva tartja. Az üzletlánc december 22-én és 23-án meghosszabbított nyitvatartással, este 22 óráig várja a vásárlókat, december 27-től pedig már a szokásos üzemidőben tartanak nyitva. Az üzletlánc jelenleg 230 üzletet, 3 logisztikai központot üzemeltet és csaknem 5000 munkatársat foglalkoztat Magyarországon.



A Lidl Magyarország szintén jelezte, hogy mind a 200 üzlete zárva tart december 24-én. A társaság az MTI-nek küldött közleményében azt írta, a család fontossága miatt döntöttek úgy, hogy a szeretet ünnepére mind a 8500 munkavállalójuk számára szabadnapot biztosítanak. Megjegyezték, hogy a vásárlók érdekeit szem előtt tartva december 23-án meghosszabbított nyitvatartással működnek az üzleteik.