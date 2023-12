Honvédelem

HM: megérkeztek Magyarországra a legmodernebb Leopard 2 A7 típusú harckocsik

A Leopardok mellett Leguan hídvetők, műszaki mentő harcjárművek is érkeznek az országba, míg a teljes flottát 2025-re kapja meg a Magyar Honvédség.. 2023.12.06 08:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A világ egyik legkorszerűbb harckocsijával bővül a Magyar Honvédség (MH) nehézdandárja a következő napokban; az első magyar felségjelzésű Leopard 2 A7-es - amely a NATO-nak felajánlott, de Magyarország biztonságát garantáló nehézdandár része lesz - szerdán érkezett meg Magyarországra - tájékoztatta a Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-t.



A közleményben idézték Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert, aki elmondta, "az új harckocsival a Magyar Honvédség belép a XXI. századba, így ez újabb mérföldkő a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban".



A miniszter kiemelte: "a következő napokban az új harckocsiból várhatóan megérkezik az első öt példány, amelyek a Magyar Honvédség számára készültek. Az MH az új Leopard 2 A7-ből 44 darabot rendelt, amelyek a Magyar Honvédség tatai Klapka György egyes számú Páncélosdandárjához kerülnek majd".



A Leopardok mellett Leguan hídvetők, műszaki mentő harcjárművek is érkeznek az országba, míg a teljes flottát 2025-re kapja meg a Magyar Honvédség. A Leopard 2 A7-ek kategóriájukban magas sebességgel és manőverezőképességgel rendelkeznek és rendkívül megbízhatók - írták.



"A szovjet eszközökről, a modernebb technikára történő áttérést az a német KNDS vállalattal való együttműködési megállapodás is segíti, melynek keretében közösen dolgozunk a gyár vezetésével a kiegészítő szolgáltatásokon, szimuláción, karbantartáson" - közölte a miniszter.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: ez az együttműködés garantálja azt, hogy a Magyar Honvédség nemcsak új eszközöket kap, hanem egy kiváló minőségű flottát is, amelyet fontos szolgáltatásokkal is támogat a német cég.



A Leopard harckocsikat hivatalosan december 14-én, Tatán adják át - tudatta a Honvédelmi Minisztérium.