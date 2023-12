Belügy

Jobbik: védett státuszt a magyar dolgozóknak!

A magyar dolgozók státuszának védelmét kezdeményezi a Jobbik-Konzervatívok, hogy ne lehessen csoportosan leépíteni hazai munkavállalókat addig egy cégnél, amíg ott nagy számban külföldieket alkalmaznak - jelentette be Budaörsön tartott, az interneten is közvetített hétfői sajtótájékoztatóján Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője.



A politikus azt közölte, céljuk, hogy az adófizetők pénzéből "agyontámogatott" multinacionális cégek "se csoportosan, se tömegesen, se máshogy" ne építhessenek le magyar dolgozót, amíg nagy számban alkalmaznak ázsiai "migránsmunkásokat".



Elvárjuk azt, hogy a magyar legyen védett státuszú a saját hazájában, és ne folytatódjon az, hogy magyarok százezrei kényszerülnek nyugatra vándorolni, és hogy a kormány, kényszer nélkül bár, de százezrével hoz be ázsiai migránsmunkásokat, idegen munkaerőt a harmadik világból - tette hozzá a szülőföldön való boldogulás jogára hivatkozva Z. Kárpát Dániel.



A politikus közölte: a közeljövőben benyújtják erről szóló országgyűlési határozati javaslatukat.