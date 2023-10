Illegális bevándorlás

M1: magyar oldalon is hallatszott a Horgos környéki lövöldözés

Röszkénél, a magyar oldalon is hallották a határ túl oldalán, a szerbiai Horgos környékén hajnalban történt lövöldözést - hangzott el az M1 aktuális csatorna Híradójában pénteken.



A Híradó Röszkén tartózkodó tudósítója elmondta: szerb és magyar rendőrök egyeztetnek az események kapcsán. Egy éve durvult el a helyzet Magyarország déli határánál a szerb oldalon. Már az is megtörtént, hogy kővel dobálták a magyar rendőröket, megrongálták járműveiket. A 2015-ben felállított kerítést idén nyáron megerősítették. "Fokozódik a migránshelyzet" - tette hozzá.



Az embercsempészetből származó óriási pénzek miatt egyre erőszakosabbak a bandák és a közel-keleti események is rontanak a helyzeten. A magyar oldalon Röszke környékén egyre feszültebbek az emberek. A tanyás területeken észlelik a migránsok áthaladását és rendszeresen hallják a szerb oldalon zajló lövöldözéseket - mondta a riporter.



A Híradó Horgoson tartózkodó tudósítója elmondta: még tart a rendőri akció, a környék le van zárva, a migránsok a közeli erdős területekre menekültek. Jelentős rendőri erőkre van szükség a terület biztosításához, "átfésüléséhez" és mindez pár száz méterre a magyar határtól zajlik.



A riporter elmondta: a helyiek nagyon félnek, "elegük van", attól tartanak, hogy a tél közeledtével ismét a településhez közelebb jönnek a migránsok, beköltöznek a lakatlan házakba. A helyiek már félnek iskolába engedni a gyermekeiket, munkába induláskor magára hagyni otthonaikat.



Egy röszkei lakos a Híradóban arról beszélt: péntek reggel a piacra menet hallották a lövöldözést. Attól tartanak, hogy a migránsok a hideg elől behúzódnak a településre. "Félni fogunk, ahogy tavaly télen" - jegyezte meg.



Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, a Mathias Corvinus Collegium Geopolitikai Műhelyének vezetője a Híradóban elmondta: folyamatos a szír és pakisztáni, valamint szír és afgán csoportok közti részben etnikai, kulturális, részben anyagi természetű konfliktus. A térségben könnyű fegyverhez jutni, mert a balkáni háborúk után rengeteg maradt ellenőrizetlenül. Mivel az embercsempészet profitja hatalmas, az erőszak is egyre fokozódik.



Mindeközben Európa nem tesz semmit azért, hogy az embercsempészek üzleti modelljét felszámolja. Ráadásul az izraeli konfliktus miatt is fokozódhat a terrorfenyegetés - jegyezte meg a szakember.



A szerb rendőrség közlése szerint legalább három migráns meghalt, egy pedig megsebesült péntek hajnalban Horgos térségében migránsbandák közötti lövöldözésben.



A Híradó helyszíni tudósítója korábban elmondta: hajnali 3 óra körül kezdődött a lövöldözés Horgos környékén, ahol az utóbbi időben migránsok szálltak meg a lakatlan birtokokat.