Energiaválság

Az MSZP az MVM számlázási gyakorlatának megváltoztatását kezdeményezi

A földgázellátási törvény módosítását kezdeményezte az MSZP frakcióvezetője az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. igazságtalan és méltánytalan számlázási gyakorlata miatt. 2023.10.03 16:54 MTI

Tóth Bertalan az MSZP Facebook-oldalán közvetített hétfői online sajtótájékoztatón közölte, az Országgyűlésnek törvényben kell kimondania, hogy az egyetemes földgázszolgáltató nem folytathat a fogyasztókra nézve hátrányos üzletpolitikát.



Hozzátette: ne merülhessen fel az MVM-ben, hogy az átlagfogyasztás alatti fogyasztóknak akárcsak időlegesen is, de emelt összegű részszámlát állít ki. Ne lehessen hátrányos megkülönböztetést tenni a diktáló és az egyenlő összegű részszámlák melletti éves elszámolást választó fogyasztók között - rögzítette.



Közölte, azt is kezdeményezi, hogy a fogyasztó a kedvezményes áru, évi 1729 köbméter földgázt bármely 12 hónapos időszakon belül igénybe vehesse.



Az MVM ne tudjon többszörösére emelkedő gázszámlákat előállítani attól függően, hogy az óraleolvasó augusztusban, februárban vagy éppen májusban érkezik - mondta.



Tóth Bertalan felidézte, hogy tavaly augusztusban a Fidesz bevezette "minden idők legbrutálisabb lakossági gázáremelését", 767 forintra emelték a gáz árát átlagfogyasztás felett. Ez azonban nem volt elég, ezért az állami MVM további nehezítést "eszelt ki" - fogalmazott.



Kifejtette, az elmúlt hónapokban rengetegen szembesültek azzal, hogy az MVM a korábbi havi részszámlaösszeg többszörösét számlázta ki, arra hivatkozva, hogy elfogyott az igénybe vehető kedvezményes mennyiség. Sajtóhírek szerint azonban - folytatta - olyan fogyasztó is három-négyszeres számlát kapott, aki kevesebb földgázt használ a kedvezményes mennyiségnél.



Elmondta, az MVM szerint a fogyasztókat nem éri kár, mivel az éves elszámoláskor a túlfizetést jóváírja, de a valóság az, hogy a szolgáltató azt várja a családoktól, hogy azok ingyen, kamat nélkül előfinanszírozzák a költségeit.



Tóth Bertalan azt mondta, normális, a józan észnek megfelelő szabályozást kell alkotni. Eddig sem az érintett cég, sem "a rezsiemelő Fidesz" nem lépett és a fogyasztóvédelmi hatóság is "elvesztette fogyasztóvédelem-jellegét" - indokolta a törvénymódosítást.