Egészségügy

Lyukat fúrt egy ötéves kislány szájába egy fogorvos Őriszentpéteren

Rutinkezelés miatt kereste fel egy édesanya és gyermeke szeptember 18-án az őriszentpéteri fogorvost - számolt be a Bors. Miután a fogorvos elkezdte a kezelést, a kislány sírva fakadt és erős fájdalomra panaszkodott. Az édesanya bízott a tapasztalt szakemberben, habár elmondása szerint kissé remegett a doktor keze.



A gyermek fejét egy idősebb asszisztens tartotta. A lap szerint az édesanya már az öblítésnél gyanakodott, hogy valami nincs rendben, de csak otthon vették észre, hogy a gyermeknek feldagadt a szája.



A történtek után azonnal felkeresték az orvosi ügyeletet. Ott megállapították, hogy



A kislány szájában keletkezett "lyukat" valószínűleg a csiszoló okozhatta.



Mint írták, könnyen keletkezhetnek hasonló sebek, ha fogorvosi kezelés közben a beteg elkapja a fejét. Az édesanya azonban nem érti, hogy keletkezhetett a sérülés.



Állítása szerint gyermeke nem mozdult meg és le is volt fogva. Hozzátette, hogy a seb azóta már szépen gyógyul, de rettegve keresik fel újból a fogorvost.



A Bors megosztott egy fotót is a kislány sérüléséről, valamint megkérdezett egy fogorvost az esetről.



"Még ha le is van fogva a gyermek, könnyen lehet, hogy elrántja a fejét a fájdalom miatt és mégis megsérül, vagy akár a fogorvos véletlenül hozzáér a szájához." - tette hozzá a szakember. Megjegyezte, hogy a seb valóban úgy néz ki, mintha belefúrt volna az orvos, de szerinte ilyen esetek megtörténhetnek a gyerekek kezelésénél.