NMHH

A Viasat 3, az AXN és egy érdi rádió műsorait is vizsgálta a médiatanács

Egy érdi helyi kereskedelmi rádióról és a Viasat 3, illetve az AXN egy-egy műsoráról is döntést hozott a nyári szünet utáni első ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa - közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy hatósági szerződésben vállalt kötelezettségek teljesülését vizsgálta hatósági ellenőrzés keretében az NMHH Médiatanácsa az Érd FM 101,3 helyi vételkörzetű kereskedelmi jellegű rádió május 29. és június 4. között sugárzott műsoraiban. Ennek során a médiatanács megállapította, hogy a médiaszolgáltató a vizsgált adáshét mindegyik napján alulteljesítette a közszolgálati műsorszámok, illetve a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok arányára vonatkozó vállalását. Tudatták: a médiatanács ezért bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra, emellett megállapította, hogy az ismétlések maximális arányára vonatkozóan nem került sor jogsértésre.



Bejelentés nyomán a testület két, holland joghatóság alá tartozó televízió műsorát is vizsgálta. Ebből az NMHH közlése szerint, a Viasat 3-on július elsején, a kora délutáni órákban vetített Gothika című filmet a médiaszolgáltató tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott minősítéssel sugározta, ami megfelelt a magyar szabályoknak, azonban a közzététel időpontja nem, mivel az ebbe a korhatári kategóriába tartozó műsorszámokat kizárólag 21 óra és hajnal 5 óra között lehet közzétenni.



Hasonló panasz érkezett - írták - az AXN-en július 10-én reggel 7 és 8 óra között sugárzott The Shield: Kemény zsaruk című sorozat miatt is. A médiaszolgáltató július 10-én 7 órakor és 8 órakor adta közre a 6. évad 5. és 6. epizódját ugyancsak 16 éven aluliaknak nem ajánlott jelöléssel, azonban a magyar szabályoknak nem megfelelő időpontban.



A médiatanács mindkét fenti bejelentés kapcsán értesíti a holland társhatóságot a felmerült jogsértésről, és kéri a szükséges intézkedések megtételét.



A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is - a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - olvasható a közleményben.