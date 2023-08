Energiaválság

Az MSZP bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál az MVM Next ellen

Tóth Bertalan szerint az állami cég 3,3 millió ügyfelet "vezet félre", és a cég számlázási, elszámolási gyakorlatát számos jogos kritika érte az elmúlt időben. 2023.08.28 19:11 MTI

Az MSZP tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatása miatt bejelentést tett a Gazdasági Versenyhivatalnál az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. ellen - jelentette be az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezetője online sajtótájékoztatóján hétfőn.



Tóth Bertalan szerint az állami cég 3,3 millió ügyfelet "vezet félre", és a cég számlázási, elszámolási gyakorlatát számos jogos kritika érte az elmúlt időben.



Az MVM Next a földgázszámlákon szereplő úgynevezett rezsiboxban - a jogszabályi előírásokkal ellentétesen - önkényesen megválasztott ár alapján elvégzett számítással félrevezető tájékoztatást ad a fogyasztóknak az általuk igénybe vett szolgáltatás versenypiaci áráról és az elért megtakarításról - részletezte a politikus.



Kifejtette: a számlán szereplő megtakarítás értékét a földgáz versenypiaci egységára alapján számított bruttó értékhez képest kellene feltüntetni; a versenypiaci, tőzsdei árképzés alapján ma 240-250 forintos árral kellene számolni a megtakarítást, az MVM azonban 1020-1030 forintos árral, több mint négyszeres árral számol. Ez a "hamis tájékoztatás" alkalmas arra, hogy az MVM Next ügyfeleit eltérítse más szolgáltatóktól, a kereskedőváltástól - tette hozzá.



Az MSZP tisztességtelennek és elfogadhatatlannak tartja, hogy egy állami tulajdonban álló gazdasági társaság valótlan tartalmú tájékoztatást adjon a piaci árakról, ezért az MSZP elvárja a GVH érdemi fellépését, és tiltsa el az állami céget a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatától.