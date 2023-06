Fejlesztés

Országszerte megkezdődik a támogatott lakhatást biztosító otthonok kialakítása

Országosan megkezdődik a fogyatékossággal élőknek és pszichiátriai betegeknek támogatott lakhatást biztosító otthonok kialakítása a 16 milliárd forintos kerettel meghirdetett pályázat révén - mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára kedden Mezőberényben.



Fülöp Attila kifejtette, 35 nyertest hirdettek a pályázaton, 25 közülük civil szervezet. A támogatás révén lassan le lehet építeni a kommunizmus örökségét, amely több száz fős intézményekbe kényszerített mintegy 16 ezer, fogyatékossággal és pszichiátriai betegséggel élő állampolgárt - fogalmazott.



A politikus hangsúlyozta, ezt 10 éve döntötte el a kormány, a fogyatékosellátás intézményi területén akkor indult el a rendszerváltás.



"Ezen az úton kell továbbmenni" - jelentette ki.



A pályázat egyik nyertese a mezőberényi Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete, amelynek ügyvezetője, Nelhübel-Oláh Henriette közölte, a szervezet csaknem 1,2 milliárd forintból hat ingatlant vásárol meg - hármat Mezőberényben, hármat Békéscsabán -, ahol összesen 40 embernek biztosítanak családias körülmények között lakhatási lehetőséget.



Emellett bővítik meglévő mezőberényi, nappali ellátást biztosító központjukat, és kialakítanak egy új szolgáltatási központot Békéscsabán - tette hozzá.



Rámutatott arra, az otthonok egymáshoz és a szolgáltatóházakhoz közel helyezkednek el, hogy ha szükség van segítségnyújtásra, gyorsan elérjék egymást. A házakban 6-8 ellátott lakik majd egy-két fős szobákban, szociális szakemberek folyamatos segítsége mellett.



Az otthonokba olyan lakó költözhet be, akinek az állapota nem igényel folyamatos ápolást, tud közösségben élni, emellett fizetnie kell a lakhatásért és az élelmezésért - ismertette az ügyvezető.



Nelhübel-Oláh Henriette elmondta, mivel a projektet ez év végéig le kell zárni, már a múlt év végén megkötötték az ingatlanokra a feltételes adásvételi szerződéseket; négy már a birtokukban van, három esetében várják az eddigi lakó kiköltözését.

Nyáron és ősszel felújítják, átalakítják, akadálymentesítik az ingatlanokat, és valamennyire tárolókapacitással rendelkező napelemet telepítenek. Augusztus-novemberre tervezik a berendezések és eszközök megvásárlását; a költözés az év végén, a jövő év elején várható - közölte az egyesület ügyvezetője, jelezve, a 40-ből 22 férőhely már betelt.



Szólt arról, hogy a projekt részeként energetikailag korszerűsítik a meglévő hat ingatlanjukat is, kicserélik a nyílászárókat. Békéscsabán egy 500 négyzetméteres szolgáltatási központot alakítanak ki, ahol 22 fogyatékos ember számára tudnak majd nappali ellátást, fejlesztő foglalkozást nyújtani, lesznek terápiás szobák és a családtagok számára vendégszobák. Bővítik a nappali ellátás létszámát a mezőberényi székházukban is, és vásárolnak két elektromos kisbuszt - sorolta.



Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója a projektnyitón elmondta, Békés vármegyében 2015 óta létezik a támogatott lakhatási forma, akkor 2 egyházi fenntartó mellett a Mécses Egyesület indította el a szolgáltatást, amely a vármegye népességmegtartó erejét is segíti.



Siklós István független polgármester köszöntőjében felelevenítette, hogy Mezőberényben 23 éve működik a Mécses Egyesület, az ellátottak mostanra "teljesen a város részeivé váltak".



Hozzátette, a településen csaknem 60 civil szervezet működik, amelyek számos, az önkormányzat számára nem kötelező feladat ellátásában segítenek.



A rendezvény végén Nelhübel-Oláh Henriette elmondta, egy korábban elnyert uniós pályázati forrás révén a mezőberényi központjuk harmadik emeletén kerámiaüzemet alakítottak ki, ahol több ellátottjuk dolgozik, a munkájáért kapott bérével hozzá tud járulni a lakhatási térítési díjhoz. Abból a támogatásból vásárolták meg korábban hatodik ingatlanjukat, ahol 10 embernek nyújtanak támogatott lakhatást.